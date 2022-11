Los familiares de nadadores vivieron con mucha emoción la Villa Urquiza-Paraná

Se corrió la 13º edición de la Maratón Internacional de Aguas Abiertas Villa Urquiza - Paraná. Comenzó 15:45 de este domingo y minutos antes de las 18 llegaron los primeros puestos, aproximadamente, teniendo en cuenta al ritmo de los punteros.La carrera es de 21 kilómetros e inició desde la Virgen del Camino Costero, en Villa Urquiza. Culminará en la playa del Club Atlético Estudiantes. La competencia cuenta con 49 nadadores, 6 de ellos son profesionales. El resto son amateurs o están dando sus primeros pasos.Damian Blaum, se consagró primero en su despedida. En segundo lugar, llegó el paranaense Petrucci, y en tercer lugar Kenig., transmite en vivo la travesía y dialogó con las personas que esperan en la playa del CAE a los nadadores.Familiares de Vanina Guntero de Córdoba, esperaba ansiosa su llegada. “Ya ha participado de otras maratones y también logró llegar primera”.Por su parte, la esposa de Rivet Lucas contó que “no es la primera vez que venimos a Paraná, Lucas participó de la maratón de aguas frías”. “Ya conocemos el río, decidimos esperarlos acá y no acompañarlos”.La hermana de uno de los deportistas dijo que “tiene trece años y ya ha participado”. La joven viajó a la capital entrerriana junto a sus padres para alentar al menor de la familia. “Mi hijo entrenó todo el año para poder llegar en condiciones. Creemos que le va a ir bien”, agregó el padre.Lorena, la mamá de Lautaro Kenig expresó que “estamos pasando un lindo día, esperando que mi hijo pueda tener un buen resultado”. El joven tiene familia en Paraná y en la playa del CAE eran varios los familiares que lo esperaban. “Estaba confiado y me dijo que iba a ganar”, dijo la madre.“Estoy ansiosa por mi sobrino, es un ángel y tiene una gran humildad que lo destaca”, mencionó la tía de Kenig.Amigos y familiares de Serafín Rojas estuvieron presentes en la llegada de los nadadores. “Esperamos que le vaya muy bien. Lo estamos esperando”, dijo un joven.En tanto el padre, comentó que “con un año y medio se metió al agua y es una actividad que la lleva adelante por sus propios medios”. Si bien era la primera vez que competía en la Maratón Villa Urquiza – Paraná, ya disputó otras competiciones de aguas abiertas. “Yo confió en él, pero él tiene mucha confianza en sí mismo”.Familiares de Diego y Santiago Boviez, estaban resguardados en la sobra a la espera de los nadadores. “Se preparó mucho para esta carrera, son días de entrenamiento y de constancia”, dijo la esposa de Diego. Debido al calor, decidieron esperarlo en el CAE y no acompañarlos en las lanchas. “Los nenes son chiquitos y creíamos que era mejor estar acá”.“Estamos muy ansiosas y emocionadas para que llegue, hizo mucho sacrificio para esta acá”, agregó la mamá.Corre Damián Blaum, oriundo de Buenos Aires y el más ganador del evento, quien se retira de la actividad profesional en esta carrera. Además, están el bovrilense Mauricio Gatica y Santiago Petrucci del CAE, quien viene de nadar la 46° edición de la Maratón Santa Fe - Coronda.Participa Florentina Sigura, de 15 años, siendo la única mujer de elite.