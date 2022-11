25N en Paraná: Se realizó una marcha contra la violencia hacia las mujeres

Se conmemora en la jornada el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se replicó en varios puntos del país y el mundo. Paraná se sumó con una marcha.La acción se llevó adelante en la capital provincial, en la tarde de este viernes, con la organización de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y Personas no Binarias de Paraná, con la consigna “”.La concentración se hizo en la Plaza 1° de Mayo y luego se movilizaron a la explanada frente a Casa de Gobierno y Tribunales, donde se dio lectura al documento que las distintas organizaciones consensuaron para reclamar por “vidas libres de violencias”.“Ha sido una marcha muy nutrida y muy representativa del movimiento feminista de Paraná. Va creciendo, significa una toma de conciencia de la sociedad que está apoyando. A diferencia de otros años, pudimos ver cómo la gente aplaudía la marcha, en el camino”, aseguró a Elonce Maria Elena.Además de adultos, jóvenes y adolescentes, en la marcha “participan las niñeces, lo que nos parece muy bien, porque estos son espacios seguros, de activismo, pero también en donde se protege a las infancias y a las jóvenes”, contó.En todas las marchas “incorporamos al arte, porque tenemos que dar alegría, del encuentro, de la lucha en las calles. Entendemos que el arte es una herramienta de lucha”, dijo.“Hemos logrado un montón, se han logrado muchas leyes, pero lo que pasa es que falta presupuesto para implementar esas leyes, falta una real capacitación de los equipos profesionales del Superior Tribunal de Justicia, (STJ), falta que se capacite y se siga exigiendo que en las comisarías se tomen las denuncias y nos falta el compromiso gubernamental para que estas cosas no sigan sucediendo”, puso relevancia.De la misma manera, destacó que en la jornada “amanecimos con la noticia de un femicidio de una piba de La Plata que había ido a tomar un remis para hacer una feria y desapareció, la encontraron después muerta en un descampado. No queremos ese mundo, esa violencia, queremos que las pibas puedan salir y andar libremente por la calle, sin que ello signifique una posibilidad de muerte. También estamos exigiendo fuertemente la implementación del cupo laboral trans”.