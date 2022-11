Once por Todos: El PRC dice “Sí” a la solidaridad y realizará colecta interna

Ayudar Hace Bien

Cada vez falta menos para una nueva edición de Once por Todos y los corazones laten fuerte de alegría. Es que la jornada solidaria es a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Las instituciones y las escuelas tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados.En esta oportunidad, el Paraná Rowing Club, se suma a la jornada solidaria con una colecta interna.“La idea es que todas las disciplinas del club se sumen y poder colaborar con esta causa”, expresó aGisel, profesora de hockey.En las sedes de la institución se colocarán cajas para que los socios puedan ir dejando sus donaciones. A su vez, el domingo 27 se realizará un encuentro de infantiles de distintos clubes en Tortuguitas y el objetivo es recaudar la mayor cantidad de donaciones.En esta oportunidad desde el PRC informaron que están juntado pañales y elementos de higiene.“La solidaridad es hacer amistad, no pelear, ser buenos, ayudar a los que más necesitan”, expresaron alguna de las niñas que practicaban hockey.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de