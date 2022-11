Recreó la Copa del Mundo y la mascota de Qatar para ambientar su local en Paraná

El clima mundialista ya se vive en todo el planeta. El domingo pasado comenzó nueva ilusión cuando la pelota empezó a rodar en Qatar. Si bien la Scaloneta no tuvo el arranque todos esperaban y sufrió una dura derrota contra Arabia Saudita, los argentinos mantienen la ilusión intacta y esperan que este sábado la situación se revierta.En Paraná, los comercios ambientaron sus locales con los colores celeste y blanco. Martín, encargado del local ubicado en la intersección de calles Salta y Victoria, contó a Elonce que “estamos viviendo el mundial con mucha alegría y mucha ilusión”.Sobre la ambientación del minishop, dijo que la iniciativa empezó por la Fiesta de Disfraces y luego lo pensamos por el lado del mundial. “Colgamos guirlandas, banderas y la mascota del Qatar”.Sin embargo, todas las miradas se la lleva la recreación de la Copa del Mundial. “Fue un trabajo bastante importante de dos profesoras de artes visuales. Les llevo muchas horas, la base es de metal y de cartapesta”, explicó.“Estamos muy ilusionados y esperamos que esta recreación no traiga malas vibras. Que traiga el sueño que todos tenemos”, mencionó. “Queríamos ponerle alegría a la esquina e invitar a las personas a vengan a realizar la previa o el pos partido”.Si bien el local suele pasar los partidos de la liga y de la Libertadores, en esta ocasión no transmite los partidos del mundial ya que los horarios son de día “y la imagen del proyector no se puede transmitir”, indicó.“Este sábado vamos con todos, tenemos muchas expectativas y mucha fe”, finalizó.