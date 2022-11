Video: Buscan al conductor de una camioneta que chocó el auto de una docente y huyó

María Florencia Bengochea es Maestra Orientadora Integradora de la escuela Gaspar Benavento de la ciudad de Paraná y todos los días asiste al establecimiento en su automóvil VolksWagen Gol Trend, el cual deja estacionado en las inmediaciones.



Pero este viernes, el rodado fue embestido por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga. Pero el hecho quedó claramente registrado por la cámara de seguridad de un vecino.



En diálogo con Elonce la docente contó que “estaba trabajando, había estacionado el auto en calle Monseñor Dobler y un oficial de policía que está en la zona fue a preguntar si el auto que estaba parado sobre la calle era de algún docente”. Desafortunadamente era suyo y las noticias que tenía el oficial no eran buenas.



Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, se pudo establecer qué había ocurrido: “una camioneta Renault Duster, color roja, conducida por un hombre, chocó mi auto en la parte trasera del lado izquierdo y se fue”, contó la docente y confesó que le dolió la actitud del ciudadano de no hacerse cargo de lo ocurrido.



Tras ello expresó: “necesito que se comunique conmigo para que me pase sus datos y que su seguro se haga cargo del siniestro”. En este sentido, entendió que como están los registros fílmicos, donde se ve claramente la camioneta “es cuestión de tiempo” que el conductor aparezca. “Ya hice la denuncia en la comisaría 14 y están las cámaras de seguridad de la zona rastreándolo, creo que lo más fácil es que me mande un WhatsApp y se haga cargo de lo que hizo. A lo mejor fue un accidente, un descuido, pero yo necesito que se comunique conmigo”.



Sobre los daños que sufrió el Gol Trend, Florencia mencionó que “se rompió toda la parte trasera y el auto no puede marchar porque los ejes están doblados”. Asimismo, mencionó que siempre deja el auto estacionado en el mismo lugar, “es una zona tranquila”.



"Se debe haber asustado, le pido que aparezca y que podamos solucionarlo", dijo finalmente Florencia sobre el conductor de la Duster.