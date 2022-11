Paranaense se consagró en torneo regional de fisicoculturismo

El paranaense Gastón Martínez, de 24 años, se consagró en la sexta edición del Torneo “Copa Ciudad de Rosario”, el certamen más importante de fisicoculturismo y fitness de la región, que se realizó en Rosario el pasado fin de semana. Martínez detalló ael programa que se emite poren qué se basa su entrenamiento y lo que significó la competencia.El fisicoculturista, que por primera vez participaba en la categoría Mens Physique, contó que “la característica fundamental es la vestimenta porque es una bermuda, donde no se evalúan las piernas pero si se tiene en cuenta el gemelo; la cintura tiene que ser muy estrecha, los hombros deben ser lo más amplio posible y se busca la amplitud sin que el trapecio se levante mucho”. “Es una categoría muy estética en la que el corte de pelo también tiene mucho que ver y no hay que llegar con la cara muy consumida o con ojeras”, explicó al repasar que la Mens Physique “es una categoría que no tiene más de diez años”. “Se creó para quienes les gusta la disciplina y no pueden llegar a ese cuerpo tan grande con 100 o 110 kilos de masa muscular”, agregó.Martínez entrena hace nueve años y hace ocho meses, con su entrenador, inició la planificación del entrenamiento y de la alimentación, que es fundamental para lograr el resultado deseado. “En una primera etapa, para volumen, comía 20 huevos por día, además de carne y arroz; y no puedo comer azúcar, frituras, grasas”, reveló. De igual manera, el joven reconoció que “no tener grasa corporal es casi imposible y llega un punto en el que no es sano tampoco”. Según comentó, complementa su entrenamiento con “suplementación química (anabólicos), que son hormonas y cada una tiene una función diferente, para marcar o aumentar”.En la oportunidad, el joven –que es casado y padre de una nena- anticipó que el lunes comienza sus entrenamientos “para una competencia más difícil, en la que los cuerpos son más grandes, prevista para septiembre o noviembre del año próximo”.