FICER en Paraná: “Se vive un encuentro muy lindo, los invitamos a participar”

Sobre la directora de “Reparo”

Cómo poder disfrutar del FICER

La oferta cultural del día viernes

“Espero que la gente la haya disfrutado. Es una historia de amor. Justina, una joven grafóloga, se entera de que Patricio -su eterno amor de verano- se va a casar en la Patagonia, lugar en el que ella vacaciona desde niña. Decide viajar. Llega en temporada de ballenas y se hospeda en lo de su tía Amalia, dueña de un restaurante especializado en frutos del mar. Todos especulan con que viene a interrumpir el casamiento. Vuelve a ver a su viejo amor, pero el pueblo y su fauna la llevarán a un reencuentro inesperado. Así, el mar y las ballenas ensamblan un nuevo universo de identidad”, detalló aLucía Van Gelderen nació en 1985 en Buenos Aires. Se graduó como realizadora de cine y TV. En la actualidad es directora de HD Argentina. Su primer cortometraje como directora, Aguamadre (2013), participó del 66º Festival de Cannes y de otros festivales internacionales.Se desarrolló este jueves la segunda jornada del 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se realiza con acceso libre y gratuito. Se puede disfrutar de cincuenta funciones gratuitas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Aranguren y Los Conquistadores, donde se acceder a ver cine internacional, nacional, regional y entrerriano.En la explanada común de estos espacios funciona el Punto de Encuentro con proyecciones al aire libre y una destacada oferta gastronómica.En Paraná, las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes de cada función en la boletería del Festival, ubicada en el hall de ingreso del CPC.LA LUZ MALAVIERNES 25 | 17:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCCorrientes | ATP | 2022 | 82′Dirección: Carlos KbalIntérpretes: Jorge Román, Horacio Fernández, Giselle MottaGuion: Carlos KbalProducción: Sebastián Toba, Carlos Kbal, Allá Ité FilmsFotografía: Guillermo RoviraEdición/Montaje: Marcel CzombosSonido: Hernán Ruiz NavarreteMúsica: Gastón Da CostaLargometraje con pasajes dramáticos y de comedia, protagonizado por René y Walter, quienes ante la caída de auspiciantes deciden llevar su programa sobre ovnis Misterios del universo, de la radio a la televisión. El destino parece acompañarlos, ya que ese día cae un objeto volador no identificado en los Esteros del Iberá. Una conductora de TV de Buenos Aires, Isadora, se suma en la temeraria búsqueda de esta luz mala por el interior correntino. Ópera prima de Carlos Kbal, rodada en las provincias de Corrientes y Chaco.MIENTRAS EXISTA EL SOLVIERNES 25 | 17:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCDirección: Grecia Stefanía Medina | San José | ATP | 2022 | 9′Elvira (65), una anciana que pasa sus días en un frío geriatrico al que ya no recuerda cómo llegó. A pesar de la soledad y la indiferencia de los demás, se motiva diariamente con una particular ilusión que aún la mantiene viva.SOBRE LAS NUBESVIERNES 25 | 17:15 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAArgentina | ATP | 2022 | 143′Dirección: María AparicioIntérprete Sonido: Eva Bianco, Pablo Limarzi, Malena León, Leandro García Ponzo, Juana OviedoGuion: María Aparicio, Nicolás Abello, Emanuel DíazProducción: Pablo RattoFotografía: Santiago SgarlattaSonido: Juan Manuel Yeri (ASA)M: Osvaldo BrizuelaRamiro es cocinero de un bar. Hernán es un ingeniero desempleado a cargo de una hija adolescente. Nora es enfermera en un hospital público, pero está fascinada con un taller de teatro. Lucía empieza a trabajar en una librería y a salir con un joven maestro con el que se reencuentra después de mucho tiempo. A modo de conexión entre estos cuatro personajes protagonistas, una recolectora de basura que trabaja en la madrugada cordobesa. Cuatro historias de protagonistas que no se conocen entre sí, pero comparten la ciudad en blanco y negro de cielos nublados.FIEBREVIERNES 25 | 17:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCChile, Perú, Brasil | ATP | 2022 | 80′Dirección: Elisa EliashIntérpretes: Lautaro Cantillana Teke, Macarena Teke, Néstor Cantillana, Nora Catalano, José SozaGuion: Elisa EliashProducción: La Forma Cine, Válvula Films, Films Bastardía, Tiempo LibreFotografía: Michelle Bossy NicolaiEdición/Montaje: Juan Eduardo MurilloSonido: César Centeno y Carlos AriasAnimaciones: Juan Pablo Sandoval, Roberto González, Estudio Tenis, Diego VizcarraNino es un niño mimado que sumido en una fuerte fiebre es absorbido por una pintura misteriosa. Su madre se lo había advertido, el truco que lo hizo caer presa del cuadro se ha desatado, y Nino no hace más que perderse en un laberinto de imágenes que solo lo alejará más y más de la seguridad de su hogar. ¿Podrá Nino volver con su madre? Fiebre es un alucinante viaje de crecimiento en el siglo XXI. La producción combina en su narración las técnicas del cine de acción en vivo con momentos de animación.SIETE PERROSVIERNES 25 | 19:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCArgentina | +13 | 2021 | 83′Dirección: Rodrigo GuerreroIntérpretes: Luis Machín, Maximiliano Bini, Natalia Di Cienzo, Paula Lussi, Eva Bianco, Paula HertzogGuion: Paula LussiProducción: Rodrigo GuerreroFotografía: Gustavo TejedaEdición/Montaje: Delfina Castagnino, Susana LeundaEn un edificio de la ciudad de Córdoba, Ernesto vive con siete perros. Su solitaria rutina se desenvuelve en torno a las necesidades de sus mascotas, sus problemas de salud y sus limitaciones económicas. Los vecinos, en una audiencia de mediación, lo instan a sacar los animales de su vivienda, pero él no quiere separarse de sus perros y tampoco está en condiciones de afrontar una mudanza. La empatía entre personas que atraviesan soledades pero que comparten espacios comunes en los que se encuentran, permite que Ernesto descubra una posible alternativa.SOLTARVIERNES 25 | 19:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCDirección: Natán Silvestre | Paraná | ATP | 2022 | 1′Un chico mantiene cautivo a un bichito de luz que capturó en un frasco, pero su amigo le recomienda que dejarlo en libertad es lo mejor para ambos.EL FULGORVIERNES 25 | 19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCArgentina | +13 | 2021 | 65′Dirección: Martín FarinaIntérpretes: Vilmar Paiva, Franco HeilerGuion: Martín FarinaProducción: Martín Farina, Marco BergerFotografía: Martín FarinaEdición/Montaje: Martín FarinaSonido: Gabriel SantamaríaMúsica: Jorge Barilari, Martín FarinaSon los días previos al carnaval y mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne, los animales presienten la llegada del fin. Un río los separa de la gran ciudad y, satisfechos de haber completado la tarea, los paisanos se embarcan atraídos por el fulgor de las luces. Los caballos se vuelven tótems de telgopor y las máscaras cubren los rostros en un mundo de fantasía. La sensualidad es protagonista de este viaje onírico entre los trabajos rurales y la fiesta.MELLIZOSVIERNES 25 | 19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCDirección: Gastón Calivari | Nogoyá | ATP | 2022 | 17′La Fiesta Nacional de los Mellizos se realiza todos los años en Famaillá, Tucumán, Argentina. Los festejos se mezclan con los relatos de los protagonistas. Los contrastes entre las distintas experiencias muestran cuánto puede influir tener un hermano mellizo en la vida de una persona.LAS DELICIASVIERNES 25 | 20:30 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAArgentina | ATP | 2022 | 65′Dirección: Eduardo CrespoGuion: Eduardo CrespoProducción: Eduardo Crespo, Santiago Loza, Lorena MoriconiEdición/Montaje: Lorena MoriconiFotografía: Eduardo CrespoSonido: Andrés PeruginiEn el internado de la escuela agro-técnica Las Delicias, en medio del campo argentino, conviven más de cien niños. Durante el año, además de las materias obligatorias, aprenden actividades referidas a la labor de campo. Una doctora y otros miembros del personal de la escuela se prestan a escuchar los problemas diarios respecto a las malas conductas, las dolencias físicas y el deseo de volver a sus hogares. En esa escuela, alejados de sus familias, vivirán el fin de su niñez y el comienzo de su juventud.LOS SOLES DE MI ABUELA GLORIAVIERNES 25 | 20:30 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINADirección: Alejandro Maldonado | Paraná | ATP | 2021 | 9′Animación basada en el libro Los Soles de mi abuela gloria (Mercedes Daneri, Editorial de Entre Ríos), en homenaje a Gloria Montoya, artista plástica entrerriana. Cuenta la historia de un niño que se conecta con su abuela luego de su muerte a través de los soles que ella le pinta cada día.RINOCERONTEVIERNES 25 | 22:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCSanta Fe | +13 | 2022 | 86′Dirección: Arturo Castro GodoyIntérpretes: Diego Cremonesi, Vito Contini Brea, Eva Bianco, Juan José FaríasGuion: Arturo Castro GodoyProducción: AltocineFotografía: Maximiliano WendlerEdición/Montaje: Eliane KatzSonido: Jesica SuárezMúsica: XNIDADamián es alejado de una familia negligente y violenta y llevado a vivir a un hogar de niños por intervención del Estado. Acompañado por Leandro, un trabajador social con una historia personal similar a la suya, el niño tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás y no va a volver, pero todavía es posible comenzar de nuevo. “Es una película sobre la rabia de un niño separado de una vida solitaria y violenta que es todo lo que conoce, y la rabia de un asistente social que ve reflejadas sus cicatrices en las del niño”, expresó su director.CAMUFLAJEVIERNES 25 | 22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCArgentina | ATP | 2022 | 93′Dirección: Jonathan PerelIntérpretes: Félix Bruzzone, Archie Campos, Margarita Molfino, Inés Bruzzone, Gustavo GuoglielmiGuion: Jonathan PerelProducción: Pablo Chernov, Jonathan PerelFotografía: Joaquín NeiraEdición/Montaje: Pablo MazzoloSonido: Francisco PedemonteEn Camuflaje, el escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Es también el lugar donde desapareció su madre en 1976 y el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar. La película sigue a Félix en su búsqueda de personajes que le permitan adentrarse y explorar este lugar cargado de historia.NOUS ÉTUDIANTS!VIERNES 25 | 22:30 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINA(Nosotros, estudiantes!)República Centroafricana/Francia| +13 | 2022 | 82′Dirección: Rafiki FarialaIntérpretes: Rafiki Fariala, Aaron Koyasukpengo, Nestor Ngbandi NgouyouGuion: Rafiki FarialaProducción: Makongo Films, Unité, Kiripi FilmsFotografía: Rafiki FarialaEdición/Montaje: Xavier Sirven, Christian Moïse NzengueSonido: Anne-Bertille Ndeysseit Vopiande, Aaron KoyasoukpengoMúsica: Rafiki FarialaNestor, Aaron, Benjamin y Rafiki cursan economía en la Universidad de Bangui, en la República Centroafricana. Alternando entre las aulas abarrotadas, los pequeños oficios que permiten a los universitarios sobrevivir, el soborno al acecho por todas partes, Rafiki muestra cómo es la vida de los estudiantes en su país. El retrato resultante es el de una sociedad destrozada donde la juventud sigue soñando con un futuro mejor.NO ES UN JUEGOVIERNES 25 | 22:30 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINACorrientes | 2021 | 5′Dirección: Lucas OlivaresIntérpretes: María Salazar, Jonás Kiefer, Ángela Kiefer y Sergio RamírezFotografía: María SalazarEl audiovisual muestra la perspectiva de la hermana de Tamara Salazar, una víctima de femicidio en Corrientes. María, ese es su nombre, describe una de las protestas frente al tribunal penal N° 1 de la Ciudad de Corrientes. Allí había logrado burlar el vallado policial junto a su primo y su sobrino. Entre risas y preguntas, su voz va trazando un diálogo donde cuestiona el accionar de las fuerzas, mientras reclama contra la absolución del asesino de su hermana.NAZARENO CRUZ Y EL LOBOVIERNES 25 | 24:00 | CLÁSICOS AL AIRE LIBREArgentina | +13 | 1975 | 92′Dirección: Leonardo FavioIntérpretes: Juan José Camero, Marina Magali, Alfredo Alcón, Lautaro Murúa, Nora CullenGuion: Leonardo Favio, Jorge Zuhair JuryProducción: Leonardo FavioFotografía: Juan José StagnaroEdición/Montaje: Cristián Kaulen, Antonio RipollMúsica: Juan José García CaffiSéptimo hijo varón, el destino de Nazareno está marcado: cuando sea mayor y conozca el amor, se convertirá en lobizón. Ajeno a esta condena, Nazareno vive alegremente hasta que conoce a Griselda, dueña de su corazón y también puerta de entrada a su desdicha. Mandinga intenta comprar sus sentimientos para que evite el amor y el infierno. Pero ese diablo melancólico, que yerra los penales a propósito, sabe que nadie está más condenado que él. En este clásico del cine nacional, Leonardo Favio hermana los mitos populares con el lenguaje del cine moderno, encontrando allí una forma propia que es al mismo tiempo disruptiva e inconfundiblemente autóctona.