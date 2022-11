Selva, Presa y Fiebre: algunas de las producciones en el segundo día del FICER

La oferta cultural del día jueves

Comenzó el 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se realiza con acceso libre y gratuito. Se podrá disfrutar de cincuenta funciones gratuitas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Aranguren y Los Conquistadores donde se podrá ver cine internacional, nacional, regional y entrerriano.En la explanada común de estos espacios funciona el Punto de Encuentro con proyecciones al aire libre y una destacada oferta gastronómica. El escenario natural de fondo son las barrancas parquizadas y el río que brindan un marco paisajístico imponente. Una de las grandes novedades de este año es que la experiencia se extiende, en simultáneo, a cinco subsedes: Concordia, Villaguay, Aranguren, Los Conquistadores y Concepción del Uruguay. De este modo, se busca sostener el carácter federal del FICER y colaborar en la formación de nuevos públicos que puedan vivenciar las películas con otros y otras frente a grandes pantallas, sonido acorde y buena calidad de imagen.El FICER se ha instituido, desde su inicio en 2018, como una referencia para el desarrollo de la industria audiovisual de Entre Ríos y de la región a partir del fomento económico con que se premia a proyectos terminados, en desarrollo y avanzados en la sección Mercado.Dirección: Iñaki EcheberríaMisiones | +16 | 2020 | 82′ | Panorama RegionalJUEVES 24 | 17:00 | PB | CPCEl destino de Joao es arrasado cuando el Ejército de la Paz, a cargo del Capitán Estanislao, saquea la aldea en la que creció y lo recluta para una guerra sin sentido. Así se convierte en Selva y debe someterse a pruebas que lo llevan al límite. Joao vive la brutal experiencia del niño obligado a dejar de ser niño para existir en su peor pesadilla. Tanto el equipo técnico como el elenco es mayoritariamente misionero, con presencia de otras provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.Dirección: Juan Manuel Strottmann, Cielo AlzamendiParaná | +13 | 2022 | 7′ | CECJUEVES 24 | 17:00 | PB | CPCUna pareja de jóvenes se dirige al Parque Urquiza a tomar mate un domingo por la tarde. Él se queda dormido y aparece en el mismo lugar pero en otra época y no puede despertar, y queda atrapado en su propio sueño.Dirección: Elisa EliashChile, Perú, Brasil | ATP | 2022 | 80′ | Cine InfantilJUEVES 24 | 17:30 | SALA MAYOR | CPCNino es un niño mimado que sumido en una fuerte fiebre es absorbido por una pintura misteriosa. Su madre se lo había advertido, el truco que lo hizo caer presa del cuadro se ha desatado, y Nino no hace más que perderse en un laberinto de imágenes que solo lo alejará más y más de la seguridad de su hogar. ¿Podrá Nino volver con su madre? Fiebre es un alucinante viaje de crecimiento en el siglo XXI. La producción combina en su narración las técnicas del cine de acción en vivo con momentos de animación.Dirección: Virna MolinaArgentina | +13 | 2021 | 88′ | CNCJUEVES 24 | 17:30 | USINAAntes de la pandemia, Virna Molina realizaba un film con la idea de construir un retrato de futuro basado en la utopía tangible, producto de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores del subte de Buenos Aires en la crisis de los 90. El confinamiento interrumpió la filmación, el Covid 19 se cobró la vida de varios y la cotidianeidad de la cineasta cambió. El futuro distópico al que se refería la obra se transformó en presente. La directora convirtió el proyecto en un ensayo existencial y filosófico sobre la nueva normalidad, experimentando con los recursos que el aislamiento le permitió.Dirección: Celeste UrreagaParaná | +13 | 2021 | 5′ | CECJUEVES 24 | 17:30 | USINAEstudiantes de secundaria, muy diferentes entre sí, deben resolver un trabajo creativo entre todos ¿Lo lograrán?/Dirección: Sebastián CaulierFormosa | +13 | 2022 | 87′ | Panorama RegionalJUEVES 24 | 19:30 | PB | CPCNicolás vuelve a Formosa para rescatar a Rafael, su padre, que de manera repentina e inexplicable abandonó su carrera, su hogar y sus vínculos y se internó en una casa ruinosa en medio del monte. Inmersos en el calor infernal del verano norteño, padre e hijo comparten tareas de supervivencia, reavivan conflictos del pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza que los rodea. Poco a poco, Nicolás descubrirá que en ese lugar subyace un secreto ancestral que puede poner en peligro sus vidas.Dirección: Claudia VarelaParaná | ATP | 2022 | 9′ | CECJUEVES 24 | 19:30 | PB | CPCSolange y Martín quedan solos en casa ante una salida de emergencia de su mamá. Su querida abuela los visita sorpresivamente y los tres pasarán una noche inolvidable. Al día siguiente su madre les trae una noticia.Dirección: Maximiliano SchonfeldArgentina | ATP | 2022 | 64′ | CNCJUEVES 24 | 20:00 | SALA MAYOR | CPCSilvia y Andrea Simondini son reconocidas ufólogas y son también madre e hija. Juntas llevan adelante un grupo de investigación del fenómeno ovni y montan guardia persiguiendo las luces sobre el río Paraná. Luminum es un documental sobre ciencia y también sobre ficción, de personajes espejados que se conectan con la materia viva de la humanidad: la amistad. Maximiliano Schonfeld y su equipo siguieron durante cuatro años a estas dos ufólogas que se instalaron en Entre Ríos a principios de los noventa y crearon el Museo del ovni en Victoria.Dirección: Francina CarbonellChile | +13 | 2020 | 73’ | Cine InternacionalJUEVES 24 | 20:00 | USINAEl incendio en la cárcel de San Miguel, ubicada en Santiago (Chile), ocurrido en 2010 dejó 81 internos muertos. Solo algunos de los registros de este incidente fueron transmitidos en la prensa. La película cuenta con un acceso total a los archivos de la carpeta judicial. En las relaciones que el montaje construye, en los intersticios que se abren entre las imágenes, va surgiendo otra versión de la historia: una en la cual esta no es una inevitable tragedia sino una consecuencia directa de la crueldad del sistema penitenciario y la negligencia del Estado.Dirección: Marcelo Damián PizzioChajarí | +13 | 2021 | 8′ | CECJUEVES 24 | 20:00 | USINAEx-combatientes de Malvinas cuentan el día a día en las islas. Sentimientos, emociones, tristezas y valor se mezclan en estos relatos de los protagonistas de la guerra.Dirección: Lucía van GelderenArgentina | ATP | 2022 | 88′ | CNCJUEVES 24 | 22:00 | SALA MAYOR | CPCJustina, una joven grafóloga, se entera de que Patricio -su eterno amor de verano- se va a casar en la Patagonia, lugar en el que ella vacaciona desde niña. Decide viajar. Llega en temporada de ballenas y se hospeda en lo de su tía Amalia, dueña de un restaurante especializado en frutos del mar. Todos especulan con que viene a interrumpir el casamiento. Vuelve a ver a su viejo amor, pero el pueblo y su fauna la llevarán a un reencuentro inesperado. Así, el mar y las ballenas ensamblan un nuevo universo de identidad.Dirección: Nahuel BeadeParaná | ATP | 2021 | 6′ | CECJUEVES 24 | 22:00 | SALA MAYOR | CPCColina Urquiza, ex ciudad de Paraná. El reencause de la pandemia y la posterior reestructuración del tejido social trajo cambios en la vida de las personas y en el río. Mientras observa un documental de época, un misterioso personaje narra los hechos que se han suscitado en esta región una vez que el humedal desapareció.Dirección: Camila ReyArgentina | +16 | 2021 | 73′ | Cine EntrerrianoJUEVES 24 | 22:00 | PB | CPCFlorencia, Marcela, Gina y María forman parte de Danza Combate, un grupo de jóvenes feministas de Paraná (Entre Ríos) que hacen de la danza su herramienta de expresión y activismo actuando en marchas y manifestaciones. En el marco de sus presentaciones, es publicada en Facebook una foto de estas cuatro mujeres posando con los senos desnudos y los puños en alto. La imagen se vuelve viral y recibe una gran cantidad de comentarios ofensivos. El grupo debate este incidente y discute su activismo a través de la danza.Dirección: Victoria De Michele, Noelia SeguiParaná | +13 | 2022 | 7′ | CECJUEVES 24 | 22:00 | PB | CPCEn un atardecer invernal, Lisa camina de regreso a su casa y siente que un tipo acecha su espalda. El miedo la invade, pero simula caminar normalmente mientras va trazando una estrategia para llegar sana y salva. Cuando logra escabullirse del cazador, siente que no puede seguir aceptando esta situación y decide salir a buscarlo.Dirección Payal KapadiaFrancia, India | ATP| 2021| 97’ | Cine InternacionalJUEVES 24 | 22:00 | USINAEn el Instituto de Cine y Televisión de la India, alguien encuentra un puñado de cartas firmadas por una alumna, L. Instantes después sabremos que son cartas de amor. En las palabras de L. resuena el dolor de una relación marcada por rígidas estructuras sociales. Pero pronto su relato se irá abriendo para dejar entrar sus experiencias como estudiante universitaria, atravesada por los conflictos políticos y sociales del país. Y así también lo hará esta película multipremiada, que desde este dispositivo de ficción epistolar mira la realidad para darle forma a un complejo retrato de una juventud en ebullición.Dirección: Maia NavasCorrientes | 2021 | 6′ | Corto InvitadoJUEVES 24 | 22:00 | USINAEn junio de 2020 la comunidad indígena Qom estaba siendo monitoreada militarmente con el argumento de controlar la expansión del covid-19. Hace 100 años, ocurría la Masacre de Napalpí donde fueron asesinados centenares de indígenas Qom y Moqoit.Dirección: Adolfo AristarainArgentina | +13 | 1981 | 112′ | Trasnoches FICERJUEVES 24 | 24:00 | AIRE LIBREPedro Bengoa es un trabajador especializado en explosivos, ex-sindicalista que es contratado en una cantera por una empresa constructora perteneciente a una poderosa multinacional. Al cabo de un tiempo se da cuenta que la empresa viola impunemente las leyes. Un viejo amigo le propone un plan: simular un accidente causado por las precarias condiciones de seguridad y quedar mudo a causa del pánico, cobrando así la indemnización correspondiente. Hechos inesperados darán giro a la historia de esta obra maestra del cine nacional que cuenta con actuaciones inolvidables.