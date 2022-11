Más escuelas adhieren a Once por Todos: “La solidaridad es dar lo que tenemos”

Paraná Patronato se suma al Once Por Todos y será punto de recepción de donaciones

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Las instituciones y las escuelas tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados. Como cada año, los establecimientos se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.La, de calle Tucumán 197, también será centro de recepción de donaciones y, además, la jornada solidaria es una excusa para que los estudiantes desarrollen el valor de la solidaridad como contenido curricular.“Siempre trabajamos los valores, sobre todo la solidaridad, porque es uno de los más importantes, por lo que implica el ayudar al otro”, comentó ala vicedirectora y ponderó que, de los alumnos, “aprendemos a trabajar en equipo y a ayudarnos, porque es lo que hace bien.Los estudiantes plasmaron en carteles lo que para ellos significa la solidaridad: “No es dar lo que nos sobra, sino lo que tenemos; es demostrar afecto y respeto hacia los animales; es dar de comer a una persona sin hogar; explicar un tema a un compañero que no entiende; brindar tiempo y afecto a quien más lo necesita; ayudar a un anciano a cruzar la calle o brindarle el asiento”, fueron algunas de las definiciones.“Los chicos son brillantes, tienen muchos valores y destacamos el acompañamiento de las familias porque gracias a ello podemos llevar a cabo este paso tan importante”, completó la seño Marta. “Ellos son muy solidarios y día a día nos sorprenden porque son muy compañeros entre sí; cuando se comparten la tarea o la merienda”, comentó al respecto.de calles Gral. Sarobe & Gabriela Mistral, también adhiere a la jornada solidaria de este 8 de diciembre. “Es una alegría para la comunidad educativa porque nuestro ideario institucional son los valores de la solidaridad, el poder dar una mano, ayudar y colaborar, en la medida de lo posible; y el respeto hacia las otras personas al entender que hay personas en situaciones más complicadas que nosotros y que todo lo que recibimos de manera gratuita, de la misma forma, tenemos que devolver”, fundamentó ael maestro orientador, Martín Murador.Y agregó: “Es importante transmitir esos valores a nuestros estudiantes porque a todos nos cuesta, porque hay familias que la están pasando mal, e inclusive el poder ser solidario con aquel que pasa por una situación más complicada es un valor que queremos resaltar”.“La solidaridad es ayudar al que más lo necesita; es como una pelota que rebota porque al que ayudemos, después nos puede ayudar a nosotros cuando lo necesitemos”, fueron algunas de las definiciones que brindaron los alumnos.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de