Asalto en sala de juego: abogado apelará la condena de su defendido

Policiales Condenaron con penas de entre 6 y 9 años a acusados por asalto en sala de juegos

Eduardo Gerard, abogado defensor de Gustavo Adrián Cabrera, condenado a 9 años con más las accesorias legales, recovando una anterior condena condicional de un año de prisión, dialogó consobre las penas que recibieron los imputados por el asalto en sala de juego.“Mi defendido era un funcionario policial que no presta servicio y que al momento de los hechos tenía un local comercial del rubro de pollo, casa de por medio a la sala de juegos y en ese marco fue acusado por este hecho y fue encontrado culpable”, explicó a Elonce el letrado.Los delincuentes se alzaron con 2 millones de pesos la mañana del robo y solo recuperó una parte del dinero. “Se han secuestrado diversos montos en distintas localidades, pero todavía no se pudo establecer la correspondencia del mismo con el monto y la denominación. Podemos decir que el dinero sustraído no ha aparecido”, indicó.“Hay cuatro imputados, tres por coautores del hecho y uno como participe primario. La condena llegó por un jurado popular, el cual entiendo, acepto, pero no comparto y oportunamente voy a presentar una solicitud de apelación, porque entiendo que no existe mérito para el veredicto de culpabilidad que arribó el jurado”, dijo. Seguidamente agregó que “el jurado arribó a esta condena por la tesis de la fiscalía”.“Entendemos que la condena de culpabilidad del juicio por jurado no puede, como ha entendido la doctora Firpo, destruir el principio de inocencia”, finalizó.