Paciente homenajeó a enfermeros con una canción y les agradeció por su trabajo

El 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Enfermería, en conmemoración de la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que se fundó en 1935.Una paciente del Centro de Salud El Brete decidió homenajearlos y les hizo una canción. “Estoy re contenta con todos los profesionales, me he hecho amiga de todos. Cada año les canto, pero por la pandemia no he podido venir a hacerlo. Ellos se ponen contentos”, aseguró “Cunchi” Asunción, vecina del barrio 1º de Julio, en diálogo con“Agradecemos a todos los que nos han dado sus saludos. Nos encanta esta iniciativa. Es una profesión que tiene blancos y negros, tiene sus días buenos y malos. Si uno lo hace con amor la tarea se disfruta”, resaltó Diego, enfermero.Nora, por su parte, señaló que “estoy agradecida con mi profesión. Estoy muy orgullosa”.“Estoy muy contenta, agradecida, luchando, poniéndole el pecho a las balas con el tema de la pandemia. Estamos orgullosos de haber ayudado a tanta gente”, resaltó Marta.