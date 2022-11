Directora de IOSPER cuestionó a odontólogos e instó a Salud a Intervenir

La militante social y directora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por los Jubilados Suplentes, Alejandra Gervasoni, lamentó el corporativismo del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos que presiona a profesionales para que no presten servicios a los afiliados de la prestadora estatal. "Hasta cuándo cómo provincia seguiremos validando a sectores que abusan de las necesidades de los entrerrianos".En el marco del conflicto entre el Colegio de Odontólogos y las obras sociales, la directora suplente de Iosper cuestionó las desmedidas aspiraciones de la corporación: "¿Qué sector de los trabajadores de esta provincia tuvo un aumento de 139,50 por ciento o de 190,50 por ciento? La respuesta, general, es: ninguno. Esos porcentajes son los que propone nuestra obra social a los odontólogos quienes, al parecer, dijeron que no los aceptan porque exigen en total un promedio 250 por ciento más de lo que ofrece Iosper".Sin embargo, la directora suplente interpretó que el rechazo a la propuesta fue por presiones de los colegios presionan a los círculos, que implicó un abuso de autoridad hacia trabajadores profesionales, lo que cercenó la posibilidad de libre elección.En ese marco, la militante social aclaró que "no hay impedimentos legales para aquellos profesionales que quieran trabajar con la obra social de los entrerrianos lo hagan", y contó que "hay odontólogos en la provincia que ejerciendo su derecho laboral siguen atendiendo a los afiliados al Iosper, más allá de las presiones".En ese sentido, criticó la omisión del Estado: "Cuando nada satisface, se lucra moviéndose en una suerte de 'Laissez faire et Laissez passer' (dejen hacer y dejen pasar)". En ese contexto se preguntó: "¿Hasta cuándo cómo provincia seguiremos validando a sectores que abusan de las necesidades de los entrerrianos?".Así, para Gervasoni el Ministerio de Salud "debería intervenir a través de los mecanismos legales que corresponden para asegurar a la ciudadanía los derechos que tienen".