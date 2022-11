Música, color y diversión: se realizó la multitudinaria Fiesta de Disfraces

Video: Fiesta de disfraces en Paraná: Elonce recorre el predio y rescata testimonios

Miles y miles de personas disfrazadas en un predio de 14 hectáreas le pusieron color y alegría a la noche másde Paraná. Transitó su segunda edición del 2022 de la Fiesta de Disfraces ytransmitió en vivo desde el predio, que abrió sus puertas a las 21. Es que debido a las condiciones del tiempo, desde la organización de la #FDD recomendaron llegar temprano con posibilidades de adelantar los horarios de los shows.Se vive un fin de semana en el que la ciudad está colmada de turistas de todo el país y hasta del exterior, quienes arribaron a la capital entrerriana con el fin de vivir la experiencia de la Fiesta más grande de Latinoamérica. El clima de algarabía se vivió en la capital entrerriana desde la tarde, cuando los disfrazados coparon las principales calles de la ciudad hasta llegar al predio para disfrutar de la experiencia #SerLoQueQueremosSerrecorrió el predio y dialogó con las personas que llegaron a la Fiesta de Disfraces.Como no podía ser de otra, las primeras en hacerlo fueron unas amigas vestidas con la camiseta de la selección. “Estamos trabajando en una barra”, contaron.Un grupo de Resistencia, Chaco llegó el viernes a Santa Fe y este domingo llegaron a Paraná para disfrutar de la Fiesta de Disfraces.Otro grupo de Buenos Aires, asistieron a la fiesta vestidos de diferentes superhéroes. En tanto, uno de los integrantes se vistió del “más grande, Leo Messi”. “Este año ganamos la copa”.Seis jóvenes se disfrazaron de piratas. Eligieron los colores rojo y negro “como patrón”. El grupo era oriundo de Rosario y destacaron la coincidencia de colores con el equipo local “Newells”.En tanto, la selección de Argentina, Leo Messi y la Copa del Mundo, fueron los disfraces destacados de la noche, en el marco del mundial de fútbol.Para dos amigos de San Benito esta fue la segunda vez que asistieron al evento. “Vinimos caminando. Salimos a las 20 horas de nuestras casas, andamos tranquilos y de paseo”, contaron.Un grupo de chicas llegaron desde la Costa Argentina a disfrutar de una de las fiestas más importantes del continente. “Vinimos exclusivamente a la FDD, es la tercera vez que asistimos”.Una chica llego con sus amigas para festejar su despedida de soltera. Ella iba vestida de tiburón y sus acompañantes de cardúmenes. “Son las que me apoyan siempre”."El Duki" no se quiso perder la FDD y además, acompañar a su novia que se presentó en la noche. “Fue un disfraz rápido y sencillo”, contó el joven.Tres amigas vestidas de Hadas, llegaron desde José C Paz. “Estamos muy contentas de estar acá”., expresó aque “estamos súper contentos y la gente nos acompañó otra vez más, al igual que el clima. Estamos esperando que se desarrolle la noche porque hay muchas cosas para ver y disfrutar”.“Somos un grupo de amigos que de manera inocente siempre pensamos que queríamos hacer la mejor fiesta, nunca pensamos que se iba a convertir en lo que es hoy y mucho menos era por algo económico”, dijo. Seguidamente, agregó: “siempre estamos tratando de innovar y ofrecer lo mejor”.Según contó para organizar esta segunda edición se comenzó a trabajar hace seis meses. “Lo decidimos porque si esperábamos a noviembre del 2023 iban a pasar 18 meses sin hacer la fiesta. Es la gran fiesta de Paraná y esto no va a terminar nunca”.El lema de la 23º edición de la Fiesta de Disfraces fue “Cyberpunk, un mundo futurista y tecnológico que exhibe una estética que se hará presente en nuestro Main Stage y en distintos rincones del predio”.“De la ciencia ficción nos nutrimos desde hace veintidós años... es un impulso, después hace lo suyo la creatividad de cada uno de los cientos de miles de asistentes en todos estos años”, explicaron desde el grupo LBP“Nos gusta la fantasía, nos conmueve la magia. Nos inspira la sociedad, nos moviliza el presente. También el futuro... y, esta vez, hacia allá vamos”, señalaron al exponer la temática de la segunda edición 2022.