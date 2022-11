Miles de jóvenes vivieron la previa de la Fiesta de Disfraces en Parque Urquiza

Los testimonios

Miles de jóvenes se concentraron desde pasadas las 17 de este domingo en la zona del Rosedal de la capital entrerriana. Muchos de ellos, ya vestidos con la indumentaria que utilizarán durante la noche, empezaron a vivir la previa de la Fiesta de Disfraces, registró Elonce.La capital entrerriana comenzó a lucir distinta mientras avanzaba la tarde, cuando empezaron a verse por las calles los primeros "disfrazados".Un joven estaba disfrazado de árbitro de fútbol. “Soy Pitana cobrando bien. Esta noche voy a cobrar muchas faltas”, dijo. Junto a él había un grupo de amigos que llegaron desde Lucas González. “Vinimos el año pasado y nos encantó”.Otro joven disfrazado de Shrek había llegado desde Santa Fe. “Es la primera vez que vengo, siempre la vi por la tele y este año me decidí”.Un grupo de amigos disfrutaban de la previa en el Rosedal y hasta las 18 horas no sabían de que iban a ir disfrazados. “Tenemos un par de opciones, veremos que tenemos ganas”.“Estamos de re manijas”, expresaron dos amigas que llegaron desde Villa Constitución, provincia de Santa fe. Era la primera vez que asistían y una de ellas cumplía años. “Vinimos a celebrar el cumpleaños acá”.Muchas personas eran de Buenos Aires y era la primera vez que asistían a la fiesta de disfraces más grande de Latinoamericana.Un joven de Gualeguay, contó que era la novena vez que asistía a la FDD. “Tenemos un grupo de chicos que vamos a ir todos iguales”, contó.Cinco amigas de Santa Fe era la primera vez que venían a la fiesta. “Esperamos encontrarnos con mucha gente y pasarla muy bien. Emilia Mernes nos gusta mucho”.“Mami estoy vivo”, expresó divertido un joven de San Jorge Santa Fe. Según comentó “hace dos días que no la llamo”. Junto a sus amigos estaban disfrazados de las Chicas Superpoderosas.Unas amigas de Santa Fe señalaron que “vale la pena cada peso que pagamos para estar acá”. Otra joven de Paraná, estaba disfrazada de “novia fugitiva”.Debido a las altas temperaturas que se registraron este domingo, los jóvenes que disfrutaban de la previa se hidrataban con vasos de diferentes bebidas alcohólicas.