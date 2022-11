El detalle de las modificaciones en el tránsito por la Fiesta de Disfraces

Mapita del predio

Cómo llegar

El detalle con mapas

La Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos diagramaron un operativo con puntos estratégicos de control y reorganización del tránsito en las inmediaciones del predio donde se llevará adelante una nueva edición de la Fiesta de Disfraces.El recorrido de la salida desde el túnel subfluvial para camiones y ómnibus será por calle Rondeau hacia Zanni y hasta Churruarín; doblando en Blas Parera, se podrá continuar por Zanni hasta Miguel David, incorporándose a Antonio Salellas.Por otro lado, para llegar al viaducto: desde Almafuerte por Antonio Salellas hacia Miguel David hasta Zanni, para volver a incorporarse a Almafuerte y dirigirse por avenida Ramírez hacia el túnel.Los puntos de control de inspectores estarán ubicados en las intersecciones de:-Gobernador Maya y Almafuerte.-Miguel David y Antonio Salellas.-Miguel David y Caputto.-Miguel David y Zanni.-Zanni y Almafuerte.-Blas Parera y Almafuerte.-Blas Parera y Churruarín.-Churruarín y Rondeau.El ingreso y egreso de taxis y remises será en López Jordán y Don Bosco.-La circulación de avenida Uranga será desviada por calle José Rondeau hacia el sur.-Las calles Blas Parera y Don Bosco solo estarán habilitadas para tránsito peatonal.-Las personas que no posean pase de estacionamiento serán derivadas por colectora hacia el sur, podrán circular por calle Almirante Brown y circunvalación José Hernández. También por calle Francia hacia calle Cabo Primero Vicente Ignacio Tomowsky. Por otro lado, aquellos que posean pase de estacionamiento podrán circular por Circunvalación José Hernández hacia Almirante Brown hasta calle Londero y por Gobernador Maya hacia calle Francia.-Las calles Gualeguay y La Pampa, que desembocan en Circunvalación José Hernández, tendrán la circulación interrumpida.-Por colectora solo estará habilitada la circulación de taxis y remises autorizados. El recorrido será por Circunvalación José Hernández hasta Colectora.Por otro lado, en conjunto con el personal policial, la Municipalidad de Paraná dispuso puntos de control desde las 18 del domingo hasta las 7 del 21 de noviembre en las siguientes intersecciones:-Rondeau y Fraternidad-Blas Parera y Don Bosco-Almafuerte y Circunvalación-Almafuerte y Gobernador Maya-Almafuerte y Borges-Almafuerte y Caputto-Ramírez y Almafuerte-Ramírez y LaurencenaDurante esta franja horaria, el personal municipal también contará con el apoyo de grúas, equipos de control de alcoholemia y equipos de colisiones.Se conocieron las indicaciones del “mapita”, el cual explica dónde estarán ubicados el escenario, las barras, los puestos de hidratación, el de emergencias, los sanitarios, las salidas, y los espacios exclusivos, entre otros, dio cuenta Elonce.Como se recordará, estará “todo al aire libre”, pero con el concepto de fiesta por sectores y con distintos ritmos de música.Se mantendrán en el predio los distintos espacios temáticos, con distintas ofertas musicales, patio de comidas, barras, baños y stands interactivos.En tanto este viernes, mostraron en las redes sociales oficiales de laAl respecto, se indicó que las personas que hayan adquirido Entradas Generales, podrán ingresar de forma peatonal al Acceso Norte por Circunvalación, desde Blas Parera, como de la mano que proviene de Don Bosco, debiendo acceder las personas por ambas manos que suben al Acceso Norte.Con vehículos y que No cuenten con estacionamiento, pueden circular por Almafuerte, hasta Walter Grand y estacionar, llegando a Ruta 168 (Acceso Norte), pero pasando Gobernador Maya. Además, está la opción desde Colonia Avellaneda por Acceso Norte.Las personas que hayan adquiridos Entradas "VIP" con Estacionamiento, tendrán acceso directo por Almirante Brown, hasta Pedro Londero, y luego hasta el Acceso Norte, para ingresar al Estacionamiento junto al predio.También quienes hayan adquirido el Estacionamiento con anticipación, tendrán la opción de ingresar por Gobernador Maya y Acceso Norte, hasta el Estacionamiento junto al predio. Además, según su preferencia, aunque con mayor recorrido para caminar, también podrán hacerlo en forma peatonal por el acceso oeste desde Blas Parera o Don Bosco.-Desde Almafuerte por calle Walter Grand hasta llegar al Acceso Norte, para tomar luego con dirección a Colonia Avellaneda, donde podrán estacionar el vehículo sobre la banquina sur.-Desde Blas Parera y Gobernador Uranga-Desde Don Bosco y Circunvalación-Desde Don Bosco y López Jordán-Desde Maya y Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación, por Brown hasta Londero y desde allí dirigirse al Acceso Norte, donde se habilitará la entrada al predio.-Por Maya desde Almafuerte hasta llegar a la rotonda del Acceso Norte-Desde Colonia Avellaneda por Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación por López Jordán hasta llegar a la colectora de la ex estación de servicios PDV, donde los pasajeros deben descender y el vehículo retornar por Bazán y Bustos hacia Brown.-Desde Maya hasta la rotonda de Acceso Norte, donde los pasajaron deberán bajar y el rodado volver por Acceso Norte en sentido hacia Colonia Avellaneda. Se aclaró que no podrán retornar por Maya.