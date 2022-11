Por primera vez, Andrés Calamaro se presenta en Paraná ante miles de personas

Por primera vez, el cantautor Andrés Calamaro brindará un show en la capital entrerriana. El músico subirá al escenario montado en el Estadio Mundialista de Softbol, con su banda integrada por Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarra, y Martín Bruhn en batería.El Salmón presentará un repertorio que incluirá sus clásicos más añorados por sus fans así como también algunas sorpresas a las que no tiene acostumbrados.registraron un intenso movimiento que se registró en la tarde de este sábado. Pasadas las 19 horas, paranaenses y turistas de diferentes lugares comenzaron a llegar al estadio para poder disfrutar del show. Estiman que se vendieron cerca de 8.000 entradas.Un hombre llegó desde la ciudad vecina Santa Fe para poder disfrutar del recital. “Es uno de los iconos de nuestro rock nacional y es un artista que no hay que perderse”, dijo. Seguidamente destacó el predio del estadio y pidió que “hagan más recitales, está muy lindo el lugar”.Un grupo de amigos de Rosario esperaban ansiosos que empiece el show. “Esta vez tocó hacerse el aguante en Paraná”. Los jóvenes recomendaron tener off y se divirtieron con su estatura “somos muy altos y desde donde sea lo vamos a poder ver”. A su vez, expresaron: “está muy lindo el estadio”.Otro grupo de jóvenes de Concordia contaron que no era la primera vez que disfrutaban de un show de Calamaro. “La gente es muy buena y el lugar está re copado”, comentaron. A su vez imploraron que “nos acompañe el tiempo”.