Familiares, amigos y conocidos del policía Carlos Militello, se congregaron en la zona de Circunvalación y Don Bosco, donde ocurrió el siniestro vial, para pintar una estrella amarilla.Se recordará que Militello falleció el 18 de mayo de este año al ser atropellado por un camión cuando circulaba en bicicleta por la Circunvalación con sentido hacia el sur.Su pareja, Elida, recordó ante Elonce que “ese día lo estaba esperando para almorzar, prendí la tele para ver las noticias y se hablaba de un accidente fatal en la esquina de las calles Circunvalación y Don Bosco, pero nunca pensé que se trataba de él”La mujer detalló que miraba el noticiero en una televisión en blanco y negro y “no podía distinguir si la bicicleta era la de Carlos y cuando la policía me informó quien era no lo podía creer”, sumó.“Lo único que quisiera es que la persona que lo asistió en sus últimos momentos de vida me cuente que decía”, cerró muy conmovida.“La ausencia física de Carlos es muy grande, sentimos que está presente siempre y es una pena lo ocurrido”, dijo un compañero de Millitello