Ciclo Tramas: El Festival del Barrio llegó al Parque Lineal Sur

El Parque Lineal Sur es escenario del Festival Barrial Tramas. El evento se realiza este viernes desde las 18.30hs. La actividad, impulsada por la Municipalidad junto a los vecinos, busca propiciar un espacio de encuentro para quienes día a día hacen a la identidad de cada lugar.Melina Rodríguez, directora de Cultura Comunitaria, indicó aque “desde que se puso en valor esta zona dela ciudad, hay un grupo de emprendedores que hace meses vienen sosteniendo estas ferias”.“Hasta las 23:30 vamos a estar ofreciendo distintas propuestas gastronómicas, ferias y números artísticos”, dijo.Una mujer junto a su hijo, ofrecen suculentas. “El emprendimiento es de mi hijo y yo lo ayudo”. El joven contó que cada planta tiene su tratamiento especial.Otra emprendedora ofrecía objetos de mosaicos y vitrofusión: “además de realizarlo, lo enseño, tengo un taller y doy clases”, contó. “siempre me gustó trabajar con las manos y una vez que me jubile, me especialice”.Entre las propuestas gastronómicas, una mujer ofrecía “alfajores de cerveza, fernet y whisky. El relleno y la masa, contienen la bebida pura”. La bandeja de seis, cuestan $900 o $150 cada uno.Con el fin de fortalecer las identidades barriales, Tramas busca propiciar un espacio de encuentro donde las protagonistas son las personas que habitan el barrio, vecinos y vecinas que día a día hacen a la identidad del lugar, apuntando a que en este encuentro prime la manifestación de expresiones artísticas, gastronómicas, artesanales y otras que los identifiquen, compartiendo en la plaza de la zona como punto de encuentro, comunicación, socialización e intercambio.