Fiesta de Disfraces y cómo llegar al predio: el detalle y mapas de los accesos

Crece la expectativa a tan solo tres días del inicio de la segunda Fiesta de Disfraces de 2022 en la capital entrerriana. Con el transcurso de las horas, los organizadores van ajustando los detalles para que la segunda edición del año sea tan exitosa como la primera y como ocurre hace más de 20 años.Mientras se intensifican los trabajos en el interior del predio ubicado sobre Acceso Norte, para recibir a los casi 50 mil disfrazados, que se darán cita este domingo en Paraná, se empiezan a conocer nuevos detalles brindados por los organizadores.En la tarde de este jueves, se conocieron las indicaciones del “mapita”, el cual explica dónde estarán ubicados el escenario, las barras, los puestos de hidratación, el de emergencias, los sanitarios, las salidas, y los espacios exclusivos, entre otros, dio cuenta Elonce.Como se recordará, estará “todo al aire libre”, pero con el concepto de fiesta por sectores y con distintos ritmos de música.Se mantendrán en el predio los distintos espacios temáticos, con distintas ofertas musicales, patio de comidas, barras, baños y stands interactivos.En tanto este viernes, mostraron en las redes sociales oficiales de laAl respecto, se indicó que las personas que hayan adquirido Entradas Generales, podrán ingresar de forma peatonal al Acceso Norte por Circunvalación, desde Blas Parera, como de la mano que proviene de Don Bosco, debiendo acceder las personas por ambas manos que suben al Acceso Norte.Con vehículos y que No cuenten con estacionamiento, pueden circular por Almafuerte, hasta Walter Grand y estacionar, llegando a Ruta 168 (Acceso Norte), pero pasando Gobernador Maya. Además, está la opción desde Colonia Avellaneda por Acceso Norte.Las personas que hayan adquiridos Entradas "VIP" con Estacionamiento, tendrán acceso directo por Almirante Brown, hasta Pedro Londero, y luego hasta el Acceso Norte, para ingresar al Estacionamiento junto al predio.También quienes hayan adquirido el Estacionamiento con anticipación, tendrán la opción de ingresar por Gobernador Maya y Acceso Norte, hasta el Estacionamiento junto al predio. Además, según su preferencia, aunque con mayor recorrido para caminar, también podrán hacerlo en forma peatonal por el acceso oeste desde Blas Parera o Don Bosco.-Desde Almafuerte por calle Walter Grand hasta llegar al Acceso Norte, para tomar luego con dirección a Colonia Avellaneda, donde podrán estacionar el vehículo sobre la banquina sur.-Desde Blas Parera y Gobernador Uranga-Desde Don Bosco y Circunvalación-Desde Don Bosco y López Jordán-Desde Maya y Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación, por Brown hasta Londero y desde allí dirigirse al Acceso Norte, donde se habilitará la entrada al predio.-Por Maya desde Almafuerte hasta llegar a la rotonda del Acceso Norte-Desde Colonia Avellaneda por Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación por López Jordán hasta llegar a la colectora de la ex estación de servicios PDV, donde los pasajeros deben descender y el vehículo retornar por Bazán y Bustos hacia Brown.-Desde Maya hasta la rotonda de Acceso Norte, donde los pasajaron deberán bajar y el rodado volver por Acceso Norte en sentido hacia Colonia Avellaneda. Se aclaró que no podrán retornar por Maya.