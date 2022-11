Robaron moto a docente de puerta de escuela y casi la estafan con falso rescate

Una docente, Daniela Céspedes, fue víctima del robo de su muto de la puerta de la escuela “Gregoria Pérez”, en calle Carlos Mastronardi, de Paraná. El lamentable hecho ocurrió el miércoles entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando un delincuente sustrajo el motovehículo, Zanella Hot de color roja, de la puerta de la institución educativa.

“Falso” rescate

Elonce accedió a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede observar como un sujeto, de unos 20 años aproximadamente, se acerca a la moto y luego de unos minutos logra destrabar el rodado y se lo lleva de “tiro”.La damnificada en declaraciones aexplicó que “todos los días voy a trabajar en mi moto y la dejo estacionada en el mismo lugar, lamentablemente el miércoles un sujeto me la robó”. La docente muy apenada agregó que “es una pena que le pase esto a la gente que trabaja, porque es mi único medio de movilidad”.Según detalló la maestra ella trabaja en dos escuelas: durante el turno mañana se desempeña en la Escuela “María Auxiliadora” y por la tarde en la “Gregoria Pérez”. “Trabajé muchos años para poder ahorrar y comprarme la moto que la uso para mis trasladados laborales, es una moto modelo 2013 que la usaba a diario”, dijo al resaltar que tras el robo de su moto le significa mucho gasto el poder trasladarse a sus dos trabajos. “Gracias a tres compañeras el traslado se me alivia un poco, pero lo ideal sería recuperar la moto que compre con horas de trabajo”.Céspedes detalló que, tras el robo, realizó la denuncia en la comisaria correspondiente, sim embargo lamentablemente no tuvo novedades al respecto.Tras sufrir el robo de su moto, Céspedes publicó en diversas redes sociales lo sucedido con el objetivo de conseguir información al respecto y con la esperanza de poder recuperar su herramienta de trabajo. “Deje mis datos de contacto por si alguien quería aportar algún dato, pero lamentablemente no fue así”, explicó la maestra al detallar que sufrió una angustiante situación.“Una persona se contactó, dijo que tenía mi moto y me pedía 30.000 pesos de rescate para devolvérmela”, contó al agregar que “antes de realizarle la trasferencia comencé a pedirle fotos de la moto para cerciorarme que sea la mi moto y saber en qué condiciones estaba”.“Como esta persona se negó a pasarme fotos me di cuenta que se trataba de una estafa, fue una angustia más a lo que ya estaba atravesando. Es una pena que gente se aproveche de estas situaciones tristes y quiera sacar redito”, aseguró.Al finalizar la docente detalló que, ante cualquier información sobre su moto, se contacten al 3434721548