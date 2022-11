Exigieron justicia por Santiago Panozzo: “Todos tenemos los mismos derechos”

Renovaron el pedido de justicia por Santiago Panozzo, quien sufrió graves heridas al ser atropellado por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga tras el accidente. Los padres del joven esperaban en la puerta de Tribunales de Paraná a ser recibidos por la fiscal a cargo de la causa, Evangelina Santana.“Es una lucha que se ha hecho un poco pesada, pero sigue para que los que tienen que hacerse cargo, lo hagan; estamos en la lucha por Santi, apoyándolo, porque todos los días tiene su rehabilitación, la cirugía es muy costosa y esperamos que la aseguradora o esta persona se haga cargo”, fundamentó ael papá del joven accidentado, Andrés.Se recordará que el joven debe someterse a una cirugía, denominada craneoplastía, que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos. “Deben colocarle dos placas en la cabeza porque tiene abierto de los dos lados; y todo es un riesgo porque ni siquiera puede picarlo un mosquito por las infecciones que puede llegar a tener”, comentó el padre del muchacho.Consultada a Paola, la mamá de Santi, si tuvieron respuestas de parte de la aseguradora, ésta reveló: “Desde el seguro nos dicen que se harán cargo, pero mientras tanto, los días pasan y Santi necesita su rehabilitación”.Los papás de Santiago esperaban en el ingreso al Palacio Judicial a ser atendidos por la fiscal responsable de la investigación por el accidente, Evangelina Santana. “Ella nunca quiso acercarse a nosotros, intercambiar opiniones o contarnos siquiera cómo iba la causa de Santiago porque él pregunta y quiere saber”, fundamentó la madre del joven.“Nosotros somos un apellido común, una familia de trabajo, pero no por ser un Bustamante o cualquier otro apellido tiene que tener privilegio en la Justicia, porque todos tenemos los mismos derechos”, sentenció la mujer.Y en esa línea, clarificó: “Santiago tiene papás, una familia y amigos que la luchan, pero y si fuera otro caso –se preguntó- ¿Cómo harían esas personas? Si hubiera sido un papá (el accidentado) cómo haría esa mamá para mantener a los hijos, para afrontar una habilitación de 120 mil pesos, un transporte de siete mil pesos y la alimentación, además de los otros hijos y demás gastos, porque la vida sigue y hay que reducir un montón de cosas”.Santiago Panozzo, de 19 años, circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta que se dio a la fuga; ocurrió martes el 19 de julio en la intersección de calles Newbery y Mihura, en Paraná. El joven sufrió graves heridas tras el accidente y permaneció durante un mes en el hospital San Martín; tras ser dado de alta, ahora avanza en la rehabilitación y debe ser sometido a una cirugía, denominada craneoplastía, que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos.“El conductor está libre, anda por la calle como si nada y para nosotros no tiene restricciones porque se lo ve muy impune; no debería estar manejando porque le suspendieron el carnet, pero hay comentarios que dicen que lo vieron conducir”, reveló Panozzo (p).