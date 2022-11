Controles, tránsito y recomendaciones para asistentes a la Fiesta de Disfraces

Tránsito

Recomendaciones para la Fiesta

El “Mapita”

La estética de la FDD 2022

En la cuenta regresiva para la Fiesta de Disfraces, Elonce conoció que 600 policías y 200 trabajadores municipales van a estar afectados al operativo de seguridad y control de la zona. El jefe de la Departamental policial Paraná, Raúl Menescardi, detalló a Elonce que “a partir de las 18 horas van a comenzar los cortes en toda la zona y a las familias que viven en el sector donde se realizarán los cortes se les solicitará algún tipo de documentación y podrán circular sin problemas”.De todos modos, aclaró que “buscamos que el operativo sea lo más efectivo posible y en ciertos casos se apelará a la flexibilidad”.Además, cabe destacar que desde la comisaría 12, informaron que una vez iniciados los cortes por la Fiesta de Disfraces a los vecinos solo se les solicitara algún tipo de documentación, o el pase que se está expidiendo en la comisaría, dónde se acredite el domicilio de cada uno. Ante cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse al teléfono fijo de la dependencia (4206216).Desde la Fuerza de Seguridad precisaron apor qué calles se podrá ingresar según sea: en forma peatonal, con vehículo sin ticket de estacionamiento, en rodado con el lugar para estacionar ya pago y también hasta dónde llegarán taxis y remises. Los cortes de tránsito en la zona se implementarán desde las 18 del domingo hasta las 8.30 del lunes.-Desde Almafuerte por calle Walter Grand hasta llegar al Acceso Norte, para tomar luego con dirección a Colonia Avellaneda, donde podrán estacionar el vehículo sobre la banquina sur.-Desde Blas Parera y Gobernador Uranga-Desde Don Bosco y Circunvalación-Desde Don Bosco y López Jordán-Desde Maya y Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación, por Brown hasta Londero y desde allí dirigirse al Acceso Norte, donde se habilitará la entrada al predio.-Por Maya desde Almafuerte hasta llegar a la rotonda del Acceso Norte-Desde Colonia Avellaneda por Acceso Norte-Desde Almirante Brown y Circunvalación por López Jordán hasta llegar a la colectora de la ex estación de servicios PDV, donde los pasajeros deben descender y el vehículo retornar por Bazán y Bustos hacia Brown.-Desde Maya hasta la rotonda de Acceso Norte, donde los pasajaron deberán bajar y el rodado volver por Acceso Norte en sentido hacia Colonia Avellaneda. Se aclaró que no podrán retornar por Maya.LOS MAPAS EXPLICATIVOSUno de los encargados de las redes sociales, Ariel, detalló que en esta segunda edición del 2022 “hay muchas cosas nuevas lo que hará que la fiesta sea más divertida que la de marzo”Cabe destacar que se vendieron más de 40.000 entradas por lo que se estima que el predio estará repleto. Ante esta situación, Ariel brindó recomendaciones para disfrutar de todas las atracciones del megaevento.“Es necesario que todos tengan en claro que, debido a la cantidad de concurrentes, los sistemas de comunicación colapsan y dentro del predio no hay señal y datos móviles en los celulares", dijo Ariel y agregó que se recomienda crear diversas estrategias para encontrarse con el grupo de amigos en caso de perderse.“Las personas podrían traer un globo inflado con helio a y atárselo a la muñeca, eso haría que sean fáciles de ubicar entre la multitud, queda como una especie de boya”, explicó.Otra opción sería que los asistentes se interioricen sobre la disposición de las atracciones dentro de la fiesta y establezcan un “punto de encuentro” dentro del predio para encantarse entre todos.Otra de las recomendaciones que brindó Ariel fue que las personas vayan con un calzado y disfraz cómodo. “Así pueden disfrutar toda la noche sin problemas, porque se camina y baila mucho”, añadió.Al finalizar, recomendó que “no se ingiera tanto alcohol en las previas de la fiesta, porque hubo casos en que los jóvenes no llegaron al ingresar debido al estado alcohólico que tenían”.Ayer se difundieron los artistas que estarán en los escenarios y hoy, fue el turno del “Mapita” con las indicaciones, el cual explica dónde estarán ubicados el escenario, las barras, los puestos de hidratación, el de emergencias, los sanitarios, las salidas, y los espacios exclusivos, entre otros, dio cuenta Elonce.En horas de la tarde de este jueves, mostraron en las redes sociales oficiales de la Fiesta de Disfraces, el detalle de los accesos y cómo llegar al predio.Se recordará que una de las novedades para la segunda edición del 2022 de la FDD, es algo que se puso a consideración en marzo pasado, y se consolidó para el futuro: ya no habrá carpas, sino que estará “todo al aire libre”, pero con el concepto de fiesta por sectores y con distintos ritmos de música.Se mantendrán en el predio los distintos espacios temáticos, con distintas ofertas musicales, patio de comidas, barras, baños y stands interactivos.“De la ciencia ficción nos nutrimos desde hace veintidós años... es un impulso, después hace lo suyo la creatividad de cada uno de los cientos de miles de asistentes en todos estos años”, explicaron desde el grupo LBP.“Nos gusta la fantasía, nos conmueve la magia. Nos inspira la sociedad, nos moviliza el presente. También el futuro... y, esta vez, hacia allá vamos”, señalaron al exponer la temática de la edición 2022.La 23° Fiesta de Disfraces presenta su tema, “Cyberpunk, un mundo futurista y tecnológico que exhibe una estética que se hará presente en nuestro Main Stage y en distintos rincones del predio”, indicaron.