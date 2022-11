Discapacidad: capacitarán a los empleados de los Poderes del Estado

Sociedad El Senado de Entre Ríos aprobó la Ley Felipe

La Cámara de Senadores, aprobó este miércoles el proyecto que se establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los tres Poderes del Estado.que “esta medida hace que crezcamos como una sociedad inclusiva. Poder capacitar a las personas que trabajan en los entes públicos hace que cuando tengan que atender a una persona con discapacidad, tengan las herramientas suficientes para poder ayudarlas”.“Vemos un avance muy positivo y los chicos, que arranquen con la inclusión, habla muy bien de las instituciones y del trabajo que se viene haciendo en discapacidad”, dijo.Jésica Escouboue, mamá de un niño con discapacidad, señaló que “es un logro de todos, junto a los legisladores que vienen apoyando este camino para romper las barreras que ya no hablar de inclusión sino de convivencia. Es muy importante que se trabaje este tema en las primeras infancias”.“Todos somos distintos y todos somos iguales, eso es lo que hay que enseñarles a los niños, para que el día de mañana no se vea la diferencia, sino que se pueda convivir por igual”, manifestó.Al finalizar, comentó que “estamos muy contentos por este logro, queremos que nuestros hijos crezcan en una sociedad saludable que tenga una mirada diferente. Que no tengamos más barreras para nuestros hijos”.