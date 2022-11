Una adolescente fue golpeada por tres compañeras y debió ser internada

Un nuevo hecho de violencia escolar se registró esta semana en Paraná. En esta ocasión, una adolescente de 13 fue atacada por tres compañeras y producto de los golpes que recibió debió ser internada. Las menores asisten a la escuela Scalabrini Ortiz y el ataque sucedió a 100 mentros de la institución.La mamá de la víctima, en diálogo concontó lo que sucedió. “El lunes mi hija llegó de la escuela bastante nerviosa pero no dijo nada, yo me enteré del hecho por dos compañeras. El martes, me mandó un mensaje diciéndome que se sentía mal, la lleve al hospital y le hicieron un par de estudio donde salió que tenía varios hematomas en la cabeza, y la mandaron a mi casa”.Según contó la mujer “el miércoles la lleve al Sanatorio del Niño, donde decidieron trasladarla al Hospital del Niño y dejarla internada. Hoy, le dieron el alta, la medicaron y la derivaron a un psicólogo”.La madre señaló que el día del ataque otra mamá se comunicó con ella “con amenazas y maltratándome. En ese momento decidí no hacer la denuncia y solamente hablar con la preceptora”.Respecto al ataque, comentó que “la chica que le pegó, era la primera vez que lo hacía, pero fue inculcada por otra compañera. A principio de año, mi hija también fue agredida, pero yo nunca me enteré hasta ahora”.Por el momento “no se tomaron medidas con respecto a las agresoras, siguen asistiendo a clases y virilizando el video del ataque. Quiero que suspendan a los chicos involucrados, porque no quiero que sigan pasando estas cosas”.“La mamá de una de las chicas se comunicó conmigo pidiéndome disculpa y diciéndome que la nena iba a recibir su castigo. Se ofreció hacerse cargo de los gastos del médico, pero le dije que no”, señaló.La adolescente “está asustada y llora todo el día. No quiere salir a la calle”, dijo. Seguidamente agregó que la menor no asistirá a la escuela “hará las tareas en casa y finalizará el año acá. Como madre no estoy tranquila de que vaya a la escuela”.La mujer realizó la denuncia en comisaría sexta.