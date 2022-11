Colocarían reductores de velocidad en calle donde niña fue atropellada

Sobre el accidente

Pedidos de los padres

Una niña de 12 años de edad que cruzaba la calle para ingresar a la Escuela Héroes de Malvinas, ubicada en calle Artigas de la capital entrerriana, fue embestida por una moto y resultó con heridas.Tras el accidente, el secretario de Seguridad Vial de Paraná, Juan Tamareu, informó aque la Municipalidad desarrolla un plan integral de prevención vial en diversas zonas de la ciudad.En esta ocasión, detalló que en distintas escuelas hay inspectores de tránsito. "Son muchas y algunas de ellas son El Huerto, Colegio Don Bosco, San José Obrero y La Salle", explicó el funcionario.Al consultarle por la zona donde ocurrió el accidente, expresó que "el ejido de la ciudad está en crecimiento y el tránsito va en aumento entonces hay mucha circulación por todas las calles".De todos modos, "se reforzarán los controles", dijo y recordó que en la zona de influencia de la escuela hay un semáforo en la esquina de Santos Domínguez y ArtigasEn este sentido, señaló que en la escuela Héroes de Malvinas, hay inspectores de tránsito y además analizan la posibilidad de colocar reductores de velocidad. Asimismo, mencionó que la comuna realiza diversas intervenciones en distintas zonas de la ciudad y junto con vecinales fomentan charlas de seguridad vial.Al finalizar, señaló que "el grupo de inspectores de tránsito con que cuenta la Municipalidad se reforzó en septiembre y durante este mes se incorporaron diez más".Testigos del hecho, contaron a este medio que la menor fue trasladada al hospital, debido a que había sufrido golpes en la espalda, y si bien, estaba consciente, se iban a realizar los diferentes estudios para confirmar el estado de salud.Los padres solicitan hace años que se brinde una repuesta integral para el tránsito en la zona, ya que, según indicaron, no hay senda peatonal pintada frente al establecimiento educativo, las paradas de colectivos no están señalizadas, faltan las barandas protectoras en la vereda, no hay semáforos en la zona hay dos escuelas y afirman que se transita a alta velocidad. "Necesitamos un poquito más de seguridad en la zona", resumieron.Gustavo, un testigo del accidente y padres de chicos que concurren a la escuela, contó a Elonce que "en abril, personalmente, llevé una nota a la Dirección de Tránsito (se refiere a la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano), en la que pedíamos inspectores en la zona o que se instalen reductores de velocidad y hasta el momento (a días de terminar las clases), no he tenido respuesta", dijo el preocupado padre.Asimismo, apuntó a los funcionarios municipales a cargo del área y sostuvo: "tengo el número de teléfono del Director de Tránsito (Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano), le mando mensajes y fotos de accidentes que pasan todos los días acá, porque ya son moneda corriente; y, me clava el visto", remarcó Gustavo y agregó que "argumentan que ellos no cobran adicionales, porque la escuela no paga eso, y no vienen los inspectores".