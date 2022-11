La Municipalidad entregó créditos a emprendedores de la economía social

Los créditos serán utilizados para comprar herramientas y materias primas. La entrega fue en el Complejo Comunitario Mitre, ubicado en avenida Ejército y Calle 1112. Fue por más de un millón de pesos y para emprendedores de distintos rubros (textiles, gastronómicos, decoración, belleza).



La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad, Eliana Ramos, remarcó la importancia de los microcréditos y de los Centros de Vida, espacios donde los emprendedores se reúnen para compartir experiencias y formular proyectos de manera conjunta.



En este marco, recordó que desde el Centro de Economía Social que funciona en el Centro Mitre “se hace un acompañamiento mediante los promotores de la Economía Social, donde se brinda ayuda para compras, mantenimiento y saber cómo es el sistema de devolución del microcrédito en caso de que tengan una dificultad para pagar la cuota, que son pequeñas, y mantienen la economía circular”, esto es, que cada cuota que se paga vuelve en forma de más crédito para otros emprendedores.



Luis Preserutti, secretario de Economía Social de Entre Ríos, destacó “el trabajo mancomunado con el Municipio de Paraná para poder llegar a todos los barrios de la ciudad. Es importante destacar la batería de acciones que se desarrollan en la Municipalidad con el apoyo y acompañamiento de la Provincia, con herramientas que permiten al emprendedor poder acceder a programas para fortalecer su proceso productivo y su comercialización”.



La diputada Carina Ramos, por su parte, celebró la entrega de microcréditos y “encontrarnos con emprendedores y emprendedoras de la ciudad, sobre todo en este contexto donde dimos sanción definitiva a la ley de microcréditos. Vemos los resultados en los servicios y los bienes que producen”.



Por su parte, la subsecretaria de Economía Social del Municipio, Fernanda Romero Carranza, evaluó: “Todos los emprendedores y emprendedoras devuelven los créditos en tiempo y forma, lo que permite esa circularidad en los once Centros de Economía Social que acompañan permanentemente a los emprendedores”. Emprendedores destacan la iniciativa Sandra Guevara, presidenta del Complejo Comunitario Mitre, señaló: “Todo lo que incluya y fomente a la gente emprendiendo, con el Estado que acompañe, es muy positivo. Los emprendimientos son un sustento importante para la gente, porque además de aprender a producir algo, se convierte en un trabajo”.



Mariela Salaris, dueña del emprendimiento Kecristal, manifestó que “si no estuviera el Centro de Vida y funcionara como funciona, no tendríamos la posibilidad de percibir los créditos. Este crédito es muy importante, porque me ayuda a avanzar en mi emprendimiento”.