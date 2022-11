Habrá una marcha por Santiago Panozzo y nuevas actividades a beneficio

El pasado mes de julio, Santiago Panozzo fue víctima en un siniestro vial en avenida Jorge Newbery y Gobernador Mihura, de la ciudad de Paraná. Mientras circulaba en su bicicleta, fue atropellado por una camioneta cuyo conductor no se detuvo y se presentó dos días después ante la justicia.



Como parte de su recuperación, el joven debe someterse a una craneoplastía que tiene un costo cercano a los tres millones de pesos. Para recaudar ese dinero y también hacer frente a todos los gastos que deben afrontar, familiares, amigos y conocidos realizan distintas actividades.



El sábado 26 de noviembre habrá un zumbatón en el club Don Bosco organizado por un grupo de profesores. “Ellos consiguieron todo y se hicieron cargo de los gastos”, destacó Paola, mamá de Santiago en diálogo con Elonce. asimismo, adelantó que a principios de diciembre harán una nueva venta de carne con cuero.



“Es satisfactorio ver que tanta gente nos ayuda y por eso seguimos luchando, no bajamos los brazos porque detrás de nosotros hay personas que lo han tomado a Santiago como parte de su familia”, afirmó la mujer y destacó el apoyo que recibieron el pasado domingo tanto en el mate bingo como en la peña y también la subasta que realizó Paranacome donde se recaudaron 250.000 pesos.



“Tenemos los gastos de la cirugía, la rehabilitación, el transporte, el traumatólogo, el psicólogo, pero la fuerza que nos mandan, nos llega y nos da ganas de seguir adelante. Todos los días hay cosas nuevas y afrontar gastos porque también tenemos otros dos hijos”, indicó Paola. Por mes el costo de rehabilitación de Santiago es de unos 120.000 pesos, a lo que hay que sumarle otras erogaciones. Marcha Finalmente, Paola anunció que este viernes 18 a las 9.30 habrá una marcha frente a Tribunales “para pedir justicia, no sólo por Santi sino para que no haya más Santiagos y para que la justicia tome conciencia que una persona accidentada no puede esperar el tiempo que el seguro quiera pagar”. Elonce.com