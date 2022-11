Club de Paraná lanzó bono contribución para costear la seguridad en la sede

Desconocidos ingresaron a las instalaciones del Capibá Rugby Club de Paraná y se alzaron con costosas herramientas de trabajo. Tras el hecho de inseguridad, el presidente de la entidad deportiva comunicó aque lanzaron un bono contribución con el objetivo de recaudar fondos para cerrar el perímetro de las instalaciones.“Ingresaron al quincho y de la cocina se llevaron la garrafa, ollas, un disco, herramientas que hace poco habíamos conseguido, como tenazas, pala de punta, amoladoras y motoguadañas”, comunicó a Elonce el presidente del Capibá Rugby Club de Paraná, José Galarraga.“Será un volver a empezar”, resumió Galarraga. De hecho, confirmó que debieron suspender el cierre de las actividades de la escuela municipal, que estaba previsto para el sábado 26, porque no cuentan con los elementos para brindar la merienda a los chicos.“La comisión vecinal de barrio Capibá se solidarizó con nosotros porque son conscientes que el club también está para ellos, pero lamentablemente hay quienes no lo entienden y ocurren estas cosas”, indicó el dirigente deportivo. “Se ofrecieron a hacer rondas para cuidar de noche”, destacó y agradeció a los vecinos por la predisposición. “Muchos de esos niños son los que hoy están entrenando, jugando al hockey o al rugby y otros asisten a la escuelita municipal”, comentó.La entidad deportiva lanzó un bono contribución que sortea el 30 de diciembre con el objetivo de recaudar fondos “para fortalecer la seguridad y cerrar el perímetro del club”. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al (034) 154722873.En la oportunidad, Galarraga anunció que para mediados de diciembre está prevista la reinauguración de las piletas. “Ya determinaron los costos del derecho de pileta; y para quienes no abonen ese beneficio, saldrá 200 pesos para los socios y 500 pesos para los no socios”, especificó. Y anunció que se proyecta una cancha sintética de hockey y avanzan, junto a la subcomisión de Rugby, para impulsar esa disciplina.