Local céntrico liquidó prendas a $500 y generó varias cuadras de fila en Paraná

Un local de indumentaria femenina, ubicado sobre Peatonal San Martín 1034, lanzó una promoción de prendas por 500 pesos hasta agotar stock. La estrategia de venta generó que durante la mañana y hasta el mediodía de generen varias cuadras de fila en el tradicional paseo de compras de Paraná.“La idea era que todas podamos llegar a comprarnos algo y no tengamos que depender del bolsillo ya que todo está tan caro, pero nosotros somos diferentes y solo por hoy ofrecemos prendas a 500 pesos hasta agotar stock”, comunicó ala responsable del local, Débora.“El negocio estaba lleno cuando abrimos. No hay límites de prendas, solo no se pueden probar porque no hay tiempo”, explicó al aclarar que “se acepta el pago con tarjeta, pero preferimos efectivo por un tema de velocidad”.“500 pesos es un precio muy accesible pero nunca imaginamos tanta convocatoria”, reconoció la vendedora.La fila comenzaba en Peatonal y llegaba hasta calle Montecaseros. Elonce rescató los testimonios de algunas de las eventuales clientas del local.“Desde las 8 estamos esperando; desde anoche nos organizamos para venir y traje 7.000 pesos gastar en tops y bikinis, todo de verano”, contó una jovencita.“Llegué a las 8.30 porque tengo una adolescente, además, se vienen las Fiestas y la promo está muy buena”, comentó una mamá que aguardaba en la fila. “Con ese precio no te comprás otra prenda en otro lado”, remarcó al indicar que esperaba llevarse “ropa de verano”.Dos jóvenes de Diamante viajaron desde esa localidad hasta la capital provincial para comprar. “Trajimos unos 5.000 pesos para gastar”, mencionó una de ellas.