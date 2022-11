Joven paranaense ganó una beca y estudiará canto en Estados Unidos

La paranaense Celina Martínez, de 18 años ganó una beca para estudiar canto en Estados Unidos. Será en Broadway, la zona más famosa de teatros en Nueva York y fue seleccionada entre 700 personas que se anotaron.La joven, en diálogo conse mostró muy tranquila y entusiasmado por la experiencia que vivirá en 2023. “Siempre estudié cantó con grandes maestros. Estoy todo el tiempo nutriéndome de los profesionales”, dijo.Sobre la beca, contó que serán 15 días para perfeccionar su canto. “Cuando abrieron las inscripciones me anoté para probar suerte. Cuando me avisaron que quede seleccionada, fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba”.La joven estudiará a través del programa “Tu Experiencia Broadway”, que ofrece la oportunidad, a artistas de todo el mundo, de poder entrenar en New York por 2 semanas con los mejores coaches de la industria en programas intensivos, innovadores y desafiantes.