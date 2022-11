La historia de Héctor: recorrió Entre Ríos en bici tras ser operado de cadera

Hace unos días, Héctor José Heintze, concluyó con una travesía que lo llevó a recorrer la provincia de Entre Ríos en bicicleta durante 50 días. Su historia tiene un condimento especial: hace 3 años lo operaron de la cadera y tuvieron que ponerle una prótesis. En ese entonces pensó que su vida había terminado, pero luchó con todas sus fuerzas para salir adelante y recuperarse.En diálogo con, contó que junto a su mujer Erminda, “somos moteros, rodanteros de muchos años y nos faltaba la bicicleta. En el caso de la moto y la casilla rodante, ella siempre me acompañó pero con la bicicleta no quiso”, por lo que la aventura la surcó solo.Entre los motivos que lo llevaron a recorrer las tierras entrerrianas, indicó que “hace tres años me operaron de cadera, y parecía que ahí se había terminado mi vida, pero me fui recuperando, hice bien los deberes y pude hacer esta vueltita a Entre Ríos, 1200 kilómetros en bicicleta, fue como una revancha que me tomé”.“Es todo un desafío porque no sabés cuánto combustible tenés, pero me entrené y no tuve ningún problema, también hay mucha incertidumbre porque no sabés con lo que te vas a encontrás a cada kilómetro que vas recorriendo”, agregó.Las aventuras de Héctor siempre cuentan con el apoyo familiar. “Sabemos de su tenacidad, de su perseverancia y estamos felices porque lo pudo lograr”, dijo Erminda, y agregó que durante el viaje, lo visitó varias veces y estaban siempre comunicados por teléfono.Detrás de este recorrido y con la cantidad de kilómetros recorridos, hay un gran mensaje que Héctor quiere dejarle a sus nietos: “Dentro de unos años ellos van a ver fotos mías con un bastón después de la operación y otras haciendo esta aventura con una bicicleta cargada de bultos”, entonces sabrán que con esfuerzo todo se logra en la vida.Para el año que viene Héctor y Erminda ya tienen nuevos proyectos: él le dará un descanso a las dos ruedas y juntos irán hasta Tierra del Fuego en la casa rodante.