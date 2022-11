Las escuelas se siguen sumando a Once por Todos: “Es para ayudarnos entre todos”

Paraná Cartocor donó las cajas para las donaciones de Once por Todos 2023

Ayudar Hace Bien

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las escuelas tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados. Como cada año, los establecimientos educativos se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.La escuela de Educación Técnica Nº2 "Almirante Guillermo Brown" de Paraná será centro de recepción de donaciones. “En otra oportunidad, la Industria del Vestir confeccionó los chalecos rojos que utilizan los voluntarios para la jornada y, este año, queremos sumarnos al aportar con lo que se necesite, como pañales, alimentos no perecederos y productos de limpieza”, comunicó ael vicerrector Luis Maidana. Y agregó: “Los alumnos serán un puente entre la vecinal y Once por Todos al salir al barrio a recibir las donaciones que hagan los vecinos y comerciantes”.“Nos sumamos porque ayudar hace bien y porque estamos mal en el país, hay que ayudar a todo el que lo necesite”, fundamentó Lucas, uno de los estudiantes. “Será para ayudarnos entre todos”, completó Marcelo.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.Este año las donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de