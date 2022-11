Los niños se suben a los camiones recolectores “como un juego”

Policiales Falleció un nene al ser chocado por un camión en el barrio San Martín de Paraná

Pasadas las 19 horas del domingo, un niño de 8 años perdió la vida al ser aplastado por un camión municipal en barrio San Martín, en la zona del Volcadero, de la ciudad de Paraná.En diálogo con, el Subjefe de la Comisaría Quinta, subcomisario Mario Velázquez, confirmó que finalizaron las pericias y el cuerpo del menor será sometido, esta mañana, a una autopsia en la localidad de Oro Verde. Asimismo, indicó que el chofer del rodado no quedó detenido.Por testigos se pudo establecer que “la criatura iba colgada de un camión recolector de basura de la municipalidad, perdió el equilibrio y cayó debajo del camión, falleciendo de forma instantánea”.En este sentido, el Subcomisario señaló que “es posible que no sea la primera vez” que el chico se haya subido al camión “y terminó en esto. Lo hacen como un juego”.Sobre los testigos, indicó que están identificados y manifestaron “que la criatura iba colgada del camión, se resbaló y cayó abajo del camión”.“No quedaron detenidos, el fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, dispuso la identificación y que se realice la extracción de sangre y orina”, acotó.Finalmente, el Subcomisario expresó que en el lugar no hay cámaras, pero como los camiones tienen GPS, se solicitó el recorrido del rodado involucrado.