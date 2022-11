El río mide 3,30 metros en Paraná y se encuentra en los niveles de aguas medias

Un nuevo paisaje

El río Paraná evidencia la creciente de las últimas semanas y se encuentra en el nivel de las aguas medias, según el Instituto Nacional del Agua (INA).Este domingo a la madrugada el río estaba en 3,30 metros en el puerto de la capital entrerriana, es decir dos centímetros menos que la ultima medición. Según informó el INA “son tendencias consideradas en los valores medios diarios. Los niveles se registran dentro del rango de aguas medias. Y se esperaCabe recordar que las lluvias importantes y más regulares en la zona alta de la cuenca -en el sur de Brasil- a finales del invierno y principios de la primavera estabilizaron el nivel del Paraná, que en las últimas semanas recuperó en buena parte su fisionomía habitual en su tramo argentino gracias a la recuperación de su caudal.A pesar de esta remontada, desde el Instituto Nacional del Agua no quieren abandonar la prudencia e indicaron que, si bien se encuentra en un lapso de recuperación y las condiciones son mejores que en 2020 y 2021, la perspectiva climática “aún no permite establecer el final de las aguas bajas”.La bajante histórica comenzó a notarse en esta región del país hacia agosto de 2019 para profundizarse y generalizarse en marzo del 2020, cuando el mundo se sumergía en la pandemia. Un año después el Paraná recuperó parte de su nivel, pero sin alcanzar registros normales, para llegar a finales de 2021 y principios de 2022 al pico de una bajante severa que impactó sobre todo el sistema, informóLos usos humanos del río, así como sus servicios ecosistémicos y el propio equilibrio del humedal, se vieron muy fuertemente afectados por una bajante de características extraordinarias “por su "magnitud y persistencia" y calificada desde el INA como el estiaje "más largo desde que hay registros” (desde 1884), por lo que "seguirá siendo motivo de especial monitoreo".El paisaje está cambiando totalmente por la acción de la vegetación acuática. Los camalotes en el rio Paraná, “dieron unas pinceladas de verde” al agua en los últimos días.Elonce pudo observar, el sábado, que los camalotes, con la correntada y con el viento sur a 38 km/hora circulaban de manera inusitada-“Con el camalote y el viento sur, viene mucha mugre, está sucio el río. Ha cambiado mucho por la creciente”, dijo uno de los aficionados a la pesca a la consulta de Elonce, en zona del Club de Pescadores. No obstante, agregó que junto a amigos, se embarcaron para “ver si salen unos armados”.