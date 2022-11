Con festival de artistas y feria, se realizó la Marcha del Orgullo Disidente

Se realiza este sábado la 7° Marcha del Orgullo Disidente en Paraná. La concentración se concretó en plaza 1º de Mayo y luego hubo una marcha hacia plaza Alvear.En el lugar se desarrolló un festival con artistas locales y una feria.Mariana, comentó aque “vine con mi pareja. Esto para mí es un orgullo. Tengo 52 años y disfruto de esto, que es mi sueño. He tenido una vida difícil y la sigo teniendo. Las chicas trans tenemos una vida difícil”.“Estamos celebrando y festejando una marcha más en la calle. Le ponemos mucho color y estamos en lucha como siempre. Estamos con la implementación efectiva del cupo laboral trans a nivel nacional, provincial y municipal, es un gran logro”, agregó otra mujer.Otra joven señaló que “soy de Santiago del Estero y hace algunos años vivo en Paraná. Esto es inclusión a todos, ser parte, sentirme parte. Me parece muy importante que se haga porque visibiliza, incluye”.“Vengo a acompañar a unos amigos, a familia, a participar, a acompañar. Es importante estar presentes. Es algo muy lindo y divertido también. Nos vamos a quedar hasta que finalice, es el tercer año que venimos”, comentó un hombre.Otra joven, dijo que “soy de Paraná y me parece fantástica la participación de la gente. Hace muchos años milito esta causa del orgullo. Es una bandera que levanto por mí y otros. La libertad de ser es una de las cosas que deberíamos tener y gozar todos”.Por otra parte, Guillermina Ferraris, representante de la asociación Efecto Séquito, explicó que “es histórico lo que está pasando en la plaza hoy por la cantidad de gente que vivo. En mi puesto nos referimos a la reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias, algo que en un contexto de marcha con festival donde la gente va a tomar alcohol y usar otras sustancias, está buenísimo que podamos estar brindando información sobre cómo reducir riesgos y daños”.“Tenemos folletos con tips para aquellos que decidan hacer uso de las sustancias. Siempre recomendamos que sea después de los 18 años. Si pueden evitarlo mejor, pero si deciden usarlo nos plantamos desde el lado de la reducción de riesgos y daños. Hay que hacer un uso responsable. Tenemos un stand de agua porque es importante la hidratación”, dijo.“Estamos teniendo una respuesta muy positiva, la gente consulta y tiene ganas de hacer las cosas con responsabilidad y no del lado de prohibir”, agregó.