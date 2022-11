Con más de 3.000 participantes, se corrió la Maratón del Becario en Paraná

Los primeros en llegar

Testimonios

Recorridos

Se corre la 8º edición de la Maratón del Becario este sábado en Paraná; el tradicional encuentro deportivo, recreativo y solidario, cuenta con más de 3.000 participantes para los 10K, 5K y la caminata en un circuito demarcado en la zona del Parque Urquiza, la costanera y el Thompson.Previo a la carrera y caminata, tuvo lugar la actividad que se realiza por segundo año consecutivo para personas con discapacidad, en un circuito específico demarcado en la zona de largada y llegada de la prueba. La referente de Mirar TEA en Paraná, Amaru Méndez, a través de Elonce agradeció por la convocatoria al Instituto del Becario, al Instituto del Seguro y a IPRODI.Unas 80 personas con discapacidad, sus familias y acompañantes terapéuticos participaron de la actividad. “Es un derecho y ellos querían correr”, ponderó Méndez al remarcar: “Todo sea por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad”.Al respecto, Sebastián Bértoli, titular del Instituto Becario, expresó a Elonce que “estamos muy contentos, es una edición muy particularidad por la lluvia, a los corredores les gusta. Es la primera que se hace con estas condiciones”.“Es un armado muy grande que no se podía posponer, es muy convocante. Es un desafío enorme rehacerla nuevamente. Tenemos sorteo de bicicletas, tablets, auriculares, cargadores solares, pelotas, gorras y más”, comentó.La organización de la prueba está a cargo exclusivamente del Becario, con la colaboración de la municipalidad de Paraná y otros organismos, entidades y empresas de la ciudad y la provincia. En las tareas de coordinación, logística y realización del encuentro trabaja todo el personal del Instituto, realizando diferentes actividades.En el circuito de 5K,. “Gané la del año pasado, esta es mi segunda edición. Soy de Concordia, compito en pista, a la calle la hacemos como complemento para seguir entrenando. Me encanta esta organización”, dijo a“Sentía nervios al principio, es la presión de saber que esperan algo de vos y hay que mandarle. Estuvo algo pesado porque hay humedad, pero linda fue la carrera. En la semana estuve entrenando, ahora empezamos con la temporada de calle”, agregó.Esteban Espíndola fue el segundo en cruzar la línea de meta. “Quedé segundo en la general, pero la hice en un poquito más de 16 minutos. Soy profe de Educación Física, tengo un grupo de corredores y vinimos todos”, dijo el joven oriundo de Paraná.Comentó que “la lluvia incomoda porque la camiseta se vuelve un poco más pesada, molesta un poco a la vista y hay que tener cuidado con los resbalones, pero es agradable correr”.Gabriel, de Concordia, remarcó que “llegué quinto. Es la segunda vez que participo de la Maratón. La parte más difícil es la última subida, Paraná está llena de subidas y bajadas. Estoy orgulloso de mi rendimiento”.Una de las primeras mujeres en llegar, comentó que “hice la maratón en 21 minutos, estuvo muy linda. Soy de la Escuela de Atletismo de Paraná. Correr para mi es una terapia, lo recomiendo todo lo que puedan”.Una joven, oriunda de Viale, indicó que “tengo 17 años, es la primera vez que hago la maratón. Me fue muy bien, estoy feliz, fue cansadora la última subida, pero se llevó bien. El año que viene volveremos”.“No es lo mismo entrenar en nuestra ciudad porque no hay subidas ni bajadas como en Paraná. Pero estamos todos contentos. Somos 12 de allá los que venimos”, agregó.Una joven de Nogoyá, de 12 años, dijo que “vine con mi papá y el grupo de corredores. Empecé a entrenar a los cinco años, es lo que me gusta hacer”.Otra corredora de Santa Fe, resaltó que “vine de Santa Fe, no corremos en grupo, sino particular. Es terrible correr en Paraná, igualmente vine antes a hacer algunos fondos para adaptarme. Llegué entre los primeros 10”.Una adolescente de 15 años manifestó que “hace tiempo que entreno, ya participé de muchas carreras. Es mejor correr con lluvia porque uno se refresca. Dedico esta experiencia a mi familia”.Un joven acompañó a un familiar que iba en silla de ruedas. “Estuvo muy buena, habíamos practicado algunas cuestas. Superamos nuestras expectativas. Tenemos una felicidad enorme. Es la primera vez que Maurito corre debajo de la lluvia. Para él la sensación de correr así es más aventura, corremos para disfrutar, es impresionante”, dijo.Una pareja de Oro Verde, contó que “vinimos solos, estuvo muy buena, fue lindo correr debajo del agua. Estuvo lindo porque está fresquito”.Otra mujer de Nogoyá, comentó que “vinimos cerca de 30 de nuestra ciudad. Siempre lo hacemos, estamos muy contentos de poder participar”.El trayecto para todas las distancias comenzó en el Monumento a Urquiza, en la zona alta del Parque. De allí se tomó por Alameda de la Federación hasta calle Córdoba, por esta hasta Mitre, tomando luego por Echevehere, pasando frente al hotel Mayorazgo y de allí al Centro Provincial de Convenciones. En ese punto se descendió por calle San Martin hasta la costanera baja para llegar por la Plaza de las Colectividades y seguir hasta la zona del Puerto Nuevo.En el recorrido de 5 kilómetros se retornó hacia la costanera baja, doblando en Martín Miguel de Güemes y luego Liniers. En la intersección con calle Acuerdo de San Nicolás se subió hasta la costanera media, se bordeó el anfiteatro hasta la Cuesta de Izaguirre para llegar al punto de destino, mismo lugar de partida, en el monumento a Urquiza.En tanto, el trayecto de 10 kilómetros tuvo el mismo recorrido hasta la zona del Puerto Nuevo, y de allí continuó por la Sala Mayo, el Paseo de los Pájaros hasta calle Ramírez para llegar al Thompson, bajando por Bravard hasta el balneario para luego retornar por el mismo recorrido pasando por el Puerto hasta la Plaza de las Colectividades.Luego se tomó por la costanera baja y subió por calle Acuerdo de San Nicolás, se bordeó el anfiteatro hasta la Cuesta de Izaguirre. Al llegar a Mitre, a diferencia del circuito de 5k, se tomó hacia el Rosedal, bordeando este paseo por calle Leguizamón, hasta calle Mitre y de allí se giró para llegar al punto de destino en el Monumento a Urquiza.