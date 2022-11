Cartocor donó las cajas para las donaciones de Once por Todos 2023

Beneficiarios de Once por Todos



A menos de un mes de la edición número 18 de Once por Todos, la máquina de la solidaridad está en marcha y las manos dispuestas a brindar la ayuda que tanto se necesita.Como lo viene haciendo en ediciones anteriores, la empresa Cartocor dice presente y brinda un respaldo estratégico de importancia para la jornada solidaria, con la donación de las cajas que almacenarán la ayuda que llegue desde distintos puntos de la ciudad, y que luego será distribuida a los beneficiarios.Asimismo, la firma que está radicada en el Parque Industrial de la ciudad, también dona cestos ecológicos que se utilizarán estratégicamente en la Sala Mayo para depositar los residuos que se generan durante las once horas solidarias.La distribución de las donaciones en cajas, permite que cada uno de los beneficiarios pueda clasificar y tener ordenadas las donaciones.Este año las donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de