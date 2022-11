Más escuelas se suman a Once por Todos: “Ser solidario es ayudar al otro”

Ayudar Hace Bien

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las escuelas tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados. Como cada año, los establecimientos educativos se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.La, de calle Yapeyú 549-599, hará una colecta interna y organiza, para este este sábado desde las 17.30, un bingo solidario “con el objetivo de recaudar dinero para solventar aquellas cuestiones que se rompen o lo que hay que reponer”. “En lo que el Estado se demora en cubrir, la cooperadora lo sostiene”, fundamentó una de las docentes. “La escuela se sostiene solidariamente, con los aportes de todos, así como lo hace Once por Todos para ayudar a otros”, remarcó.“Siempre hacemos hincapié en el compañerismo y la solidaridad, son valores que siempre se trabajan en la escuela”, ponderó ala bibliotecaria Sofía Ortiz e invitó a las familias a ser solidarias para sostener la escuela.Para Jonas, el ser solidario significa “ayudar al otro sin recibir nada a cambio”. “Para donar voy a traer útiles porque en mi casa tengo muchos”, contó contra de las alumnas.también adhiere a Once por Todos a través de la colecta de pañales y elementos de limpieza.“Decidimos aportar nuestro granito de arena a través de la recolección de pañales y elementos de limpieza que llegarán a buen puerto para colaborar con esta campaña”, comunicó la directora Fabiola.“La de Martín Lutero es una comunidad solidaria de la uno se siente orgulloso de ser parte; afortunadamente, son muchos los alumnos que hacen su trayectoria desde la Salita de 4 hasta el Nivel Secundario, lo que para nosotros es un orgullo”, ponderó al remarcar que “la escuela trabaja los valores cristianos y uno de ellos es la solidaridad, el amor al prójimo, y en ese sentido la familia es un pilar fundamental que nos ayuda a seguir inculcando en nuestros niñitos este sentimiento de solidaridad”.Por su parte, la vicedirectora Luisina refirió que “todos los días se ven gestos solidarios en los niños, desde el poder compartir sus útiles y la merienda hasta preguntar cómo está un compañero cuando está triste”. “Me emociona que los chicos puedan ponerse en el lugar del otro, algo que trabajamos a través de talleres para que puedan seguir creciendo juntos”, fundamentó.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".