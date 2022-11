La modelo paranaense, Luciana López, representará a Latinoamérica en certamen internacional “World Top Model” que se desarrollará en Budapest, Hungría. La joven estuvo presente en el Programa Nunca es Tarde que se emite por Elonce y brindó detalles sobre su experiencia como modelo y expectativas del concurso.Al consultarle sobre el modelaje, la joven resaltó que “es un proceso que viene desde hace tiempo, se necesita muchísima preparación y vas pasando diversas etapas de selección”. Además, detalló que quedó seleccionada entre unas 250 modelos y la “vara es muy alta se tienen en cuenta muchos aspectos, además del físico”.En este sentido, señaló que “ser modelo no es simplemente una cara linda y cuerpo bonito, se necesita una preparación física y psicológica para poder desarrollarse de la mejor manera”“Con el concurso busco llenarme de experiencias, si no gano siento que me va a servir mucho para aprender y crecer en este rubro”