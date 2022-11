Niños y adolescentes con diabetes participan de campamento educativo recreativo

Treinta chicos de toda la provincia participan de la 28° edición del Campamento Anual Educativo-Recreativo para niños y adolescentes con diabetes tipo 1. El principal objetivo es impulsar en ellos la educación diabetológica para que aprendan a inyectarse insulina y controlarse la glucemia. El campamento se realiza durante viernes y sábado en el complejo Mar de Sueños.El Campamento Anual Educativo-Recreativo para niños y adolescentes con diabetes tipo 1 cumple su 28° aniversario. La actividad es organizada por el servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, junto al comité de Diabetes en Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud de Entre Ríos.“Con el campamento buscamos que los chicos aprendan muchas cosas y tengan autonomía y control sobre su enfermedad”, expresó la doctora Ángela Figueroa Sobrero, jefa del servicio de Endocrinología, diabetes y nutrición del hospital San Roque, a Elonce, y agregó que “gracias a Dios podemos seguir con este campamento y esperamos que todo salga según lo planeado”.“El campamento está muy bueno porque nos enseñan muchas cosas sobre cómo controlar tu diabetes, los controles y conozco a otros chicos”, valoró una de las niñas, Paula. Además, se mostró muy ansiosa por disfrutar de los juegos de Mar de Sueños.“La vida de un chico con diabetes es normal solo tenés que controlarte un poquito más, hago todas las cosas que hacen los niños de mi edad”, dijo al agregar que “la diabetes es una enfermedad que muchos tienen y no lo saben”.En tanto, otra de las niñas, Maitena, de nueve años destacó que estaba muy emocionada por conocer nuevos chicos y jugar mucho en el parque. La nena contó que fue diagnosticada con diabetes cuando tenía cuatro años y “ahora soy más saludable, como frutas, verduras y otras cosas”“Fue algo muy nuevo y sorpresivo, pero siempre tuvimos claro que su enfermedad no nos iba a sobrepasar y nos esforzamos para que tengan una vida normal”, valoró la mamá de una de las niñas y remarcó que “aprendimos muchas cosas, pero Pauli puede desempeñarse con normalidad, sale, va a cumpleaños, hace deporte y demás”“La comida no hace la diferencia, se puede disfrutar de muchas cosas igual”, expresó.“Es una mezcla de emociones que mi niña se vaya porque sé que va a aprender muchas cosas, pero es la primera vez que va a pasar una noche lejos mío”, dijo la mamá de una niña de 8 años que iba por primera vez al campamento.“La idea es que los chicos logren autonomía, mucho, se diviertan y se conozcan”, contó el médico pediatra, Ernesto Bogado, y sumó que “los chicos necesitan mucha contención al igual que los padres, pero con el tiempo van aprendiendo y todo sigue su rumbo”