Perspectiva alentadora: confirman que “lo más grave de la bajante ya se superó”

El río Paraná evidencia la creciente de las últimas semanas y este viernes a la madrugada estaba en 3,32 metros en el puerto de la capital entrerriana.El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, señaló aque “estamos oscilando en el máximo que se esperaba y que es respuesta a cuatro pulsos de crecida, fundamentalmente, del río Iguazú, con algún aporte de la alta cuenca del Paraná en Brasil”.Explicó al respecto que “en la región donde se forma el río Paraná estamos con una situación normal, alejada de la sequía predominante durante tanto tiempo, aunque la máxima expresión de esa mejora es la que estamos viendo actualmente”.A partir de ahora, “se espera un descenso en las próximas jornadas. En principio se mantendría la lectura de escala por encima de los tres metros en paraná, pero luego estaría por debajo”, adelantó.Asimismo, corroboró que la marca actual “está muy cerca del valor medio, como si no hubiésemos tenido la sequía y la bajante tan pronunciadas”. Sin embargo, “la perspectiva meteorológica no indica nuevos eventos importantes. Al 31 de enero no es favorable porque prevé lluvias por debajo de lo normal, por lo que no deberíamos esperar nuevos pulsos de crecida, sino más bien una tendencia predominante descendente”.El especialista, estimó como “altamente improbable que volvamos a tener niveles críticamente bajos, se mantendría dentro de la franja de oscilación normal”, y calculó que en Paraná estaría en unos 2,30 metros”, por lo que permitiría tener playas durante el verano en esta zona.“Se va a mantener en este tiempo así, pero la gran preocupación es la perspectiva de lluvias por debajo de lo normal en Entre Ros, sur de Santa Fe y el Delta. Preocupa por la disponibilidad de agua para consumo en localidades alejadas de los grandes ríos y por la producción agropecuaria”, advirtió Borús.Finalmente, durante el programa, confirmó que lo más grave de la bajante ya fue superado. “La probabilidad de retornar a niveles como los de enero de este año con lecturas de escalas por debajo de cero, es muy baja”, completó.