Con la creciente del río y la lluvia “se activa la reproducción del mosquito”

En las primeras horas de la mañana de este viernes, se realizó un operativo de fumigación en la Costanera de la ciudad de Paraná contra la presencia de mosquitos, que han proliferado en los últimos días.



En diálogo con Elonce, Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud y Ambiente de la municipalidad, indicó que “todos los viernes se hace en la zona turística esta tarea que es para el control del mosquito común. Se realiza con máquinas que se llaman termo-niebla, por eso se genera un humo muy espeso que tiene un solvente y el producto que es para controlar el mosquito”.



“Arrancamos desde la zona de Prefectura, tratando de hacer un control más intensivo porque con este clima, la creciente del río y las lluvias que se sumaron, hacen que la reproducción del mosquito sea más rápida, más activa”, señaló.



Saavedra explicó que la fumigación se hace en horas tempranas, y no hacia la tarde noche, “porque no hay tanta gente en la costanera y así no están tan expuestos al insecticida”, que puede llegar a generar alguna picazón en la nariz, pero nada más.



Tras ello mencionó que los mosquitos que se observan por estos días “son muy grandes” y acotó: “hay que recordar que venimos de un período de baja del río y toda esta lluvia favorece a que se active el ciclo. Los mosquitos que vemos son del tipo culex y no son fáciles de controlar, ya que hay zonas que se pueden fumigar y otras que no. Tenemos muchos reclamos de la zona de Bajada Grande, pero hay humedales y no se puede intervenir con insecticida porque es un área natural protegida. Sí podemos fumigar la zona donde hay viviendas, y se hace por las calles”.



“Con el insecticida mato un 10% de la población de mosquito, que son los que están volando. El producto también tiene un regulador larvario, es decir que hace un efecto sobre las larvas, pero no en el mosquito que ya está por eclosionar. Tiene 24 o 48 horas de poder residual, no es muy prolongado”, dio cuenta Saavedra y recordó que años anteriores se usaba un producto con gran poder residual pero que era perjudicial para la salud de las personas y ya no se puede emplear más.



En los hogares para controlar el aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, “lo primero que hay que hacer es eliminar los criaderos y colocar tela mosquitera. Nuestro clima se está tropicalizando, y eso hace que tengamos más insectos, como los mosquitos y alacranes”.



Finalmente, Saavedra señaló que “todas las semanas hay intervenciones en las vecinales para el mosquito común y luego hay intervenciones puntuales para aedes aegypti que apuntan a eliminar los criaderos”. Elonce.com