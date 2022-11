“Conocí a chicos de todas las provincias y muchos gurises de Entre Ríos. Aprendí mucho, tuvimos talleres; por ejemplo dentro de mi ámbito, después de cada clase, cantábamos un montón. Me sentí como en mi casa, con gurises en mi misma sintonía. Hubo muestras que hicieron desde toda la Argentina”, aseveró a ella joven de 16 años, tras su experiencia en la instancia Nacional Juegos Evita.Dijo que subió a “Teatro Piazzolla”, en Mar del Plata, un espacio “imponente, muy lindo”.“A veces uno piensa que la tradición está perdida, que los gurises no se suman, y no es así”, opinó.Confió que le gusta “hacer a la gente bailar, por eso yo siempre elijo la chacarera En ese momento elegí la de Raly Barrionuevo, la ‘Chacarera del sufrido’”.