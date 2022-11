Once por Todos: “Trabajando en equipo se logran importantes cosas”

Escuela Williams Morris



Estamos todos convocados a ayudar, porque es lo que siempre tenemos ganas de hacer”, dijo a, asegurando a además que “la solidaridad, en el aula es un tema que se trabaja a diario, se hace mucho hincapié en los valores”., indicó: “Cristina (la directora de la escuela) es socia de Club de Leones, por eso hacemos el nexo. Yo soy presidente de Club de Leones de Paraná Campaña”.“En dónde podemos estar, en dónde podemos ayudar, lo hacemos de manera colaborativa con otras instituciones, como Leadi, Unión de Colectividades y otras organizaciones que se van sumando. Siempre estamos, de alguna manera, colaborando o ayudando, sumando una manito más en estas actividades”, aseveró.“Nuestro fin primero es ayudar, el servicio es lo que a nosotros nos reconforta. En la medida que podemos, los socios que se unen en el club, tienen como meta ayudar a las personas que puedan, en la forma y en los tiempos que se vayan dando”, puso relevancia.Amílcar, uno de los alumnos definió que el ayudar es propio de su actividad diaria, le ofrece asistencia en las materias a sus compañeros y “le encanta compartir y pasarlo bien”, contó.Juan Pablo, por su parte, aseveró que le gusta compartir. Otros alumnos aseguran que trabajando en equipo se pueden lograr “importantes cosas”. Destacan que en otras oportunidades han participado de la jornada solidaria de Once por Todos.Se trata de una escuela primaria de jóvenes y adultos. La sede está en calle Belgrano y funciona de 18 a 22. Cuenta además con dos anexos, uno en el Copnaf, en Avenida Jorge Newbery, y otro en el CIC II Este, funcionan por la mañana, de 8 a 12. Pueden inscribirse estudiantes desde los 14 años, que no hayan terminado la escuela primaria.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".