“Quiero hacer las recetas tradicionales de Puerto Sánchez”, dijo Sommer

Paraná Un entrerriano de Puerto Sánchez compite por cocinar la mejor empanada del país

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará este 12 de noviembre la tercera edición de la Fiesta de la Empanada, en la que cocineros de todo el país compiten por cocinar la mejor empanada del país.En representación de la provincia de Entre Ríos participará Paulino Sommer, de 34 años, oriundo de la ciudad de Paraná. Paulino dirige El Quincho de Puerto Sánchez. Su emprendimiento gastronómico es el número 1 en búsquedas en la zona de Paraná, entre los comercios relacionados con el pescado., el cocinero contó que ya se encuentra en Buenos Aires a la espera de la competencia. Todavía no tiene definido la empanada que va a realizar: “por un tema de reglamento, el pescado lo tienen que conseguir acá y todavía no tenían el que les pedí. Cuando lo consigan, voy a saber que voy a preparar”.“La idea es hacer las recetas tradicionales de Puerto Sánchez, para que conozcan lo que hacemos. Quiero mantener la identidad y hacer una buena empanada de pescado de río”, dijo.Sobre su carrera gastronómica, contó que “soy un aficionado desde muy chico y me especializó en recetas a base de pescado”.Viene de una familia de pescadores, y la empanada de pescado es el producto más tradicional y más consumido en su ciudad y en las zonas costeras. “Toda mi vida la viví en el río, tengo un sentido de pertenencia muy importante. La gastronomía con el pescado, fue lo que más marcó, pero todas las vivencias que tuve, quiero mostrar acá”.“Voy hacer lo posible para dejar a Entre Ríos en una buena posición”, finalizó.