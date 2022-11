La Virgen “Malvinera” llegó a Paraná y recorrió las calles: testimonios

Cronograma de la visita de la Virgen

La imagen de Nuestra Señora de Luján, que acompañara a los combatientes argentinos durante la guerra de Malvinas en 1982, recorrió las calles de Paraná. Pasadas las 15 horas, llegó a la capital entrerriana y recorrió las calles de ciudad hasta Iglesia del Luján, donde fue recibida por alumnos, vecinos y ex combatientes., estuvo presente en la iglesia y rescató el testimonio de los fieles.Jorge Benítez, ex combatiente de Malvinas, en diálogo con Elonce, se mostró muy emocionado por la llegada de la Virgen. “Es un momento único, 37 años estuvo con los ingleses y la pudimos traer”.“Esperamos mucho tiempo por esto y hoy regresó la Virgen, en pos de los 632 hermanos que perdieron su vida por la Patria. Pero también nos protegió a más de 1.000 que tuvimos la suerte de volver”, dijo otro excombatiente. “Que hoy llegue la Virgen, es una bendición”.“Estamos muy felices y muy contentos de que la Virgen nos visite. Nos resguardó a todos los que fuimos a la guerra”, agregó otro hombre. Un medicó que estuvo en Malvinas, contó que “estuvo en todas las guerras, en el hospital y después la llevaron a Inglaterra. Ahora la tenemos acá”.Una mujer dijo que la Virgen “estuvo conmigo en los peores momentos, estuve muy enferma y salí adelante, no le pudo pedir nada. Estoy muy emocionada”.“Ella estuvo junto a los hombres que dieron la vida por la patria”, agregó otra fiel.Otro vecino, señaló que este recibimiento “es también en valor de todos los jóvenes que fueron a la Guerra. Yo estuve en Prefectura y estaba en constante comunicación, pero valoro mucho lo que hicieron”.“Nos trae bendición para nuestros vecinos y nuestra patria. Yo rezo para que nos vaya mejor", expresó otra vecina.Este jueves, A las 20, en la parroquia se celebrará la Santa Misa pidiendo por quienes ofrendaron sus vidas en la guerra de Malvinas, los Veteranos de Guerra de Malvinas fallecidos durante estos últimos 40 años, los Veteranos de Guerra de Malvinas vivos, y las familias de todos ellos.Para el viernes, organizaron actividades para rendir homenaje a la imagen. A las 8 saldará desde la parroquia hacia Fuerza Aérea donde habrá un acto a las 9 y luego, en caravana, se irá hasta Ejército Argentino.A las 16 saldrán desde Ejército hacia Prefectura y Monumento a los Caídos en Malvinas. Una nueva caravana llevará la imagen hasta Gendarmería, a las 18, y se sumarán Policía de Entre Ríos, la Federal y Servicio Penitenciario. La procesión, junto a la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, será por calle Buenos Aires hacia la Catedral Metropolitana; y a las 20 habrá una misa”De acuerdo a lo que especificó, la imagen será transportada por veteranos e hijos de ex combatientes; además de Bomberos Voluntarios y un grupo tradicionalista con 16 jinetes de a caballo.