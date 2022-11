Covid-19: aplicaron el refuerzo a mayores de 70 años en operativo de vacunación

El Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa con el plan rector de vacunación contra el Covid-19 con nuevas jornadas de inoculación en la ciudad de Paraná. A través de turnos programados, se llevó a cabo, este jueves, un operativo de vacunación donde se aplicó el tercer refuerzo. La estrategia fue al aire libre, en el monumento a Justo José de Urquiza, donde se citó exclusivamente a personas mayores de 70 años, en virtud de que se trata la franja etaria con más riesgo.“Para el miércoles se convocaron a 1.500 personas y se vacunó a 587; para este jueves se citó a la misma cantidad y más de 800 confirmaron el turno”, comunicó ala coordinadora provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda, al confirmar que “no se registran demoras” durante el operativo de vacunación contra el Covid-19. El operativo continuaba hasta las 13 y se aplicaban dosis de Moderna.Y agregó: “Ayer tuvimos algunas dificultades porque la gente no respetó los horarios del turno; entonces, si vino a las 8 pero tenía el turno a las 11 sí se lo vacuna igual porque se trata de adultos mayores que no podemos hacerlos regresar; pero se enojaban los que tenían turno en ese horario”.“También se acercan personas a las que les falta, por ejemplo, el primer o el segundo refuerzo; a estos les recomendamos que se acerquen a cualquier centro de salud que cuente con las vacunas contra el Covid-19 porque se las tienen que aplicar”, recordó Castañeda.“Les pedimos que se acerquen con el carnet de vacunación, pero si alguien lo olvidó o lo perdió, nosotros nos fijamos en el sistema y le hacemos el carnet nuevo y le pedimos que lo cuiden porque es un documento al igual que el DNI”, remarcóEn la oportunidad, aclaró que aquellos adultos mayores que no se puedan movilizar y se acerquen en vehículos, se los vacuna en el lugar para que no tengan la necesidad de trasladarse.