Quemaron cubiertas y las llamas casi llegan a una vivienda

El hecho se registró en inmediaciones de calles El Trébol y Luciano Amatti. Unos vecinos quemaron unas cubiertas en un terreno baldío del lugar y las llamas se expandieron ante la presencia del viento, poniendo en riesgo una vivienda lindante.En diálogo con, Rubén Giménez, de Bomberos Voluntarios de Paraná, contó que “recibimos un llamado por una quema de cubiertas y cuando llegamos ya había personal de Zapadores, y procedimos a apagar el fuego”.“Eran muchas cubiertas que estaban incendiándose y las llamas estaban llegando a una vivienda, por suerte pudimos apagarlas”, acotó.Sobre las complicaciones que tuvieron el bombero relató que “el fuego no nos dejaba ver y no podíamos divisar si el lugar donde estaban las cubiertas era profundo o no, y el viento fuerte no ayudaba tampoco”.Finalmente, Giménez recordó que “siempre le pedimos a la gente que no queme, y si lo hacen, que sea controlado. Ahora viene el calor y se generan incendios. Hay lugares donde los pastos están muy secos y enseguida se prende fuego”.