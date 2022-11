“Todo a pulmón”: joven músico paranaense lava autos para viajar a Buenos Aires

Facundo Brunengo, conocido por su nombre artístico “Bigg Pandu”, está recaudando dinero para “pagarme los pasajes a Buenos Aires y grabar otra canción. Me iría el próximo miércoles”, contó en el programadePara poder cumplir este sueño está haciendo “cualquier tipo de changas” entre ellas “lavo autos con mis amigos. Es a voluntad, lo que me den, sirve. No nos falta tanto, así que vamos a llegar”, expresó esperanzado.El joven artista dijo que el género del momento es el RKT, que es un subgénero del reggaetón “está muy de moda. Es todo lo que se escucha para salir a bailar y motivar. Así que le estamos metiendo a ese ritmo. Pero me gusta la música en general. Te puedo hacer hasta un tango”.Sostuvo que todo es “a pulmón. Cuando nos proponemos algo se hace de esta manera y esto se valora un montón”.“Sé que esto me va a ayudar a crecer, a conocer gente del ambiente. Me hace bien”, manifestó, al tiempo que señaló que quien pueda colaborar tiene la opción de comunicarse al 3435444072 o “seguirme en redes sociales como Bigg Pandu”.