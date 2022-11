Once por Todos en marcha: se realizó una reunión con vecinales y entidades

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha. En ese marco, se realizó este lunes una nueva reunión organizativa de Once por Todos. Esta vez se trataron cuestiones vinculadas a la organización y recepción de donaciones.Integrantes de la Vecinal Loreto, expresaron aque “nos motivó el poder ayudar a los demás. Junto a otras vecinales, instituciones y ciudadanos, vamos a tratar de recaudar la mayor cantidad de donaciones para sumar a la jornada”. Se trata de la primera vez que participarán y se mostraron “muy emocionados y contentos de poder ayudar”.De la reunión también participaron autoridades de la Comisión Vecinal Florida. “Estamos muy felices de poder desarrollar por primera vez esta experiencia. Queremos dar las gracias por tenernos en cuenta de poder participar, porque hay un equipo maravilloso de trabajo”.La presidenta de la Vecinal Ricardo Guiraldes, dijo que “hace 18 años que participamos de esta jornada y seguiremos ayudando. Esta jornada es muy importante para todas las instituciones de la ciudad, por la cantidad de donaciones que reciben”.Integrantes de la Vecinal Leopoldo Lugones, se sumaron a la jornada solidaria. “Nos parece muy interesante participar de esta jornada y vamos a poner todo nuestro empeño para que salga de la mejor manera. Es una buena oportunidad para contribuir con las instituciones que serán las beneficiarias”.Vecinal Jardines del Sur, le dijo “Sí” a la solidaridad y formará parte de una nueva edición del Once por Todos. “Es un honor volver a participar de esta jornada. Vamos a preparar nuestra vecinal para vivir un día de fiesta. Los vecinos participan y colaboran”.Representantes de la Vecinal Jorge Newbery, señalaron a Elonce que la idea “es colaborar y que el vecino se sume”.Un grupo de hinchas de Patronato, perteneciente a una peña, indicaron que “no hay nada mejor que una causa solidaria. Es la segunda vez que participaremos porque es algo increíble la solidaridad de la gente”.Por primera vez, la vecinal Parque del Lago será parte del Once por Todos. “Todos los años lo seguimos por la tele y esta vez vamos a ser parte. Queremos que nuestros vecinos ayuden a los que más necesiten y lo hagan de corazón”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".